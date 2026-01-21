Ile Maurice: Une nouvelle tentative d'introduction d'objets interdits déjouée

Une nouvelle tentative d'introduction d'objets prohibés a été déjouée mardi, le 20 janvier, à l'Eastern High Security Prison de Melrose, lors d'une visite accordée à un détenu.

Selon les informations disponibles, les faits se sont produits aux alentours de 15 h 10. Une visiteuse s'est présentée à l'établissement pénitentiaire afin de rendre visite à un détenu. À cette occasion, un sac contenant divers effets personnels destinés au prisonnier, a été remis aux autorités, conformément à la procédure en vigueur afin qu'il soit passé au scanner en présence du personnel pénitentiaire.

C'est lors de cette vérification que le système de détection s'est activé, révélant la présence d'objets suspects dans le sac, à savoir plusieurs cartes SIM insérées dans un vêtement. Ces objets, strictement interdits en milieu carcéral, ont immédiatement été saisis et sécurisées avant d'être remises à la police pour les besoins de l'enquête. À ce stade, aucune arrestation n'a été annoncée.