Addis-Abeba — La Chambre des représentants du peuple a procédé à des modifications majeures de la législation électorale nationale, introduisant l'usage de la technologie numérique pour garantir des élections générales transparentes, libres et équitables.

La Commission nationale électorale d'Éthiopie (NEBE) a annoncé que l'enregistrement des électeurs en vue de la 7e élection générale nationale se tiendra du 14 février au 16 mars 2026, tandis que le scrutin est prévu pour le 1eᣴ juin 2026.

Dans cette perspective, la Commission achève les préparatifs nécessaires, notamment en matière de logistique, de formation du personnel et de sensibilisation du public.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le président de la Chambre des représentants du peuple (HPR), Tagese Chafo, a réaffirmé le caractère constitutionnel et l'indépendance de la NEBE.

Il a indiqué que le dernier rapport d'évaluation de la Commission démontre qu'elle est pleinement prête à organiser les élections conformément aux dispositions constitutionnelles.

Selon lui, les récentes révisions législatives permettent de simplifier et de moderniser les procédures d'enregistrement des candidats et des électeurs grâce à l'intégration des outils numériques.

Il a souligné que le Parlement a pris des mesures anticipées pour renforcer le cadre juridique afin d'assurer un processus électoral pacifique, crédible et équitable, en mettant particulièrement l'accent sur l'amendement de la Proclamation n° 1162/2018.

Tagese Chafo a également insisté sur le rôle essentiel de la société civile, tant dans la supervision du processus électoral que dans la promotion de l'éducation civique.

Il a précisé que les modifications législatives intègrent désormais la technologie numérique au cœur des opérations de la NEBE, notamment pour rationaliser l'enregistrement des électeurs et des candidats.

Par ailleurs, le président de la HPR a affirmé que le gouvernement s'emploie à répondre aux besoins de la Commission en mobilisant les ressources nécessaires afin de renforcer la transparence et l'intégrité du scrutin.

Enfin, il a souligné que des efforts soutenus sont en cours pour faire de la 7e élection générale nationale un facteur de consolidation du consensus national.

À cet effet, il a appelé l'ensemble des acteurs concernés à assumer pleinement leurs responsabilités afin de garantir le succès du processus démocratique au bénéfice de la nation.