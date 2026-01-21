Ethiopie: Le riche patrimoine du pays et la beauté d'Addis-Abeba attirent les touristes

Addis-Abeba — En marge des célébrations de Timket, de nombreux touristes ont salué la splendeur des sites naturels et historiques de l'Éthiopie, tout en soulignant la transformation remarquable et le dynamisme croissant de la capitale, Addis-Abeba.

Les touristes ayant exploré diverses régions de l'Éthiopie ont unanimement souligné que le pays se distingue par une combinaison unique d'histoire millénaire, de traditions vivantes et d'une hospitalité remarquable, laissant aux visiteurs un souvenir durable.

Parmi eux, Marek Dague a confié à l'ENA avoir été particulièrement impressionné par la beauté et la transformation rapide d'Addis-Abeba, après avoir découvert plusieurs quartiers emblématiques de la capitale, dont Merkato, Piazza et Bole.

Il a affirmé avoir été captivé par tout ce qu'il a observé, estimant que l'Éthiopie mérite une visibilité bien plus importante sur la scène internationale.

Selon lui, des voyageurs du monde entier devraient venir découvrir la richesse des peuples, des cultures, des langues, de l'histoire et des paysages qu'offre le pays.

Évoquant ses déplacements dans le nord et l'est de l'Éthiopie, Dague a rappelé que le pays compte de nombreux éléments du patrimoine matériel et immatériel inscrits à l'UNESCO.

« Nous avons vu énormément de choses et nous sommes très satisfaits de cette expérience », a-t-il résumé.

Le touriste français Sofiane Gabriel, qui visitait l'Éthiopie pour la première fois avec des amis, a partagé des impressions similaires après avoir parcouru une grande partie du territoire, notamment les régions septentrionales.

Il a qualifié leur séjour d'exceptionnel, précisant qu'ils ont traversé près de la moitié du pays.

Selon Gabriel, leur itinéraire les a conduits à découvrir des sites naturels et historiques en Amhara, au Tigray, dans l'Afar, en Oromia et dans d'autres régions, ce qui l'a profondément marqué par la diversité et la richesse du patrimoine éthiopien.

Au-delà des paysages et des monuments, il a mis en avant l'accueil chaleureux de la population locale. « Les habitants nous ont invités à partager le café et les repas, nous traitant comme des membres de leur propre famille. C'est une expérience humaine inoubliable », a-t-il souligné.

Il a également noté que la culture éthiopienne est remarquablement bien préservée, affirmant que les vêtements traditionnels, les coutumes et les modes de vie ancestraux sont visibles partout dans le pays. « La culture est extrêmement riche et solidement protégée », a-t-il insisté.

Décrivant Addis-Abeba, Gabriel l'a présentée comme une ville moderne, paisible et attrayante, reflétant l'énergie du peuple éthiopien et annonçant, selon lui, un avenir prometteur pour le pays.

De son côté, Jean Baptiste, professeur associé en anthropologie sociale dans une université parisienne et visiteur régulier de l'Éthiopie, a déclaré que la capitale a connu une métamorphose spectaculaire au cours des dernières années.

Comparant sa visite actuelle à celle de 2020, il a affirmé que la ville paraît aujourd'hui méconnaissable, soulignant que les changements observés dépassent largement les attentes.

Il a salué le développement rapide des infrastructures, qu'il a qualifié de réalisation impressionnante, tout en exprimant un intérêt particulier pour le sud de l'Éthiopie.

Baptiste a également fait part de son projet d'écrire des ouvrages consacrés aux cultures des communautés de cette région, notamment celles de la vallée de l'Omo et du peuple Mursi.

Enfin, il a conseillé aux visiteurs de se préparer avant leur voyage en Éthiopie, les encourageant à s'informer afin de mieux comprendre la profondeur et la complexité du pays.

Selon lui, il est essentiel d'aller au-delà des premières impressions pour saisir toute la richesse de son patrimoine.

Pour conclure, Jean Baptiste a vivement recommandé l'Éthiopie comme destination touristique, invitant les voyageurs à s'immerger pleinement dans son histoire, ses cultures et la vie de ses populations afin d'en apprécier toute la valeur.