Ethiopie: Le pays et la Norvège consolident leur partenariat pour le financement des forêts et de l'action climatique - Ministère des Finances

Addis-Abeba — Le ministère des Finances a annoncé que l'Éthiopie et la Norvège ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur coopération dans le financement des forêts et de l'action climatique.

Dans ce cadre, le Groupe de consultation conjoint du Partenariat Éthiopie-Norvège sur les forêts et le changement climatique s'est récemment réuni afin de renforcer les orientations stratégiques relatives à la conservation forestière et au financement climatique.

La rencontre, coprésidée par la ministre d'État éthiopienne aux Finances, Semereta Sewasew, et l'ambassadeur de Norvège en Éthiopie, Stian Christensen, a permis d'examiner les avancées réalisées dans le cadre de l'Accord de partenariat de 2024, ainsi que de définir les priorités futures du Programme d'investissement REDD+ au-delà de juin 2026.

Selon le ministère, les discussions ont porté sur le développement d'opérations stratégiques favorisant une gestion durable des forêts et un financement climatique fondé sur les résultats.

Semereta Sewasew a souligné que le changement climatique constitue un défi immédiat pour l'Éthiopie, avec des sécheresses et des inondations récurrentes qui affectent les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la stabilité économique.

Elle a réitéré l'engagement du gouvernement à promouvoir une gestion forestière durable et inclusive, en associant étroitement les communautés locales.

Cette approche vise à concilier conservation environnementale et bénéfices économiques, à réduire la déforestation, à renforcer la cohésion sociale et à préserver la productivité des forêts à long terme.

La réunion a également salué le rôle central de l'Initiative pour un héritage vert, lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a renforcé la coordination entre les institutions fédérales, régionales et locales, et contribué à la désignation de l'Éthiopie comme pays hôte de la COP32 en 2027.

Mme Semereta a rappelé que la Norvège est un partenaire clé de l'architecture REDD+ de l'Éthiopie depuis 2013.

Au-delà de son appui financier, la Norvège a soutenu le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et fiduciaires des organismes en charge de la gestion forestière, de la politique climatique, de l'administration foncière et de la protection de l'environnement.

Ce soutien a permis d'améliorer les systèmes de mesure, de notification et de vérification, ainsi que les cadres de garanties et de comptabilité carbone, ouvrant la voie à un financement climatique forestier basé sur les performances.

Les transactions de crédits carbone en cours de finalisation illustrent, selon elle, la maturité croissante des systèmes institutionnels éthiopiens et l'efficacité de l'appui norvégien.

De son côté, l'ambassadeur Stian Christensen a salué les progrès accomplis par l'Éthiopie, réaffirmant l'engagement continu de la Norvège en faveur de paiements fondés sur les résultats, un mécanisme qui renforce la responsabilité, la transparence et la durabilité à long terme.

Il a souligné que le secteur forestier demeure un pilier essentiel de la résilience économique et environnementale du pays, contribuant à la productivité agricole, à la gestion des ressources en eau, à la lutte contre la dégradation des terres et à l'adaptation aux chocs climatiques.

Par ailleurs, Dyveke Rogan, directrice adjointe de l'Initiative internationale norvégienne pour le climat et les forêts (NICFI), a indiqué que le troisième programme d'investissement REDD+ adoptera, pour la période 2026-2030, un modèle de financement mixte.

Celui-ci reposera sur une contribution norvégienne de 60 millions de dollars, 40 millions de dollars provenant du Fonds spécial de l'Initiative pour un héritage vert, ainsi que sur des ressources reportées.

La prochaine phase du programme visera à renforcer la gestion participative des forêts, améliorer la coordination institutionnelle, accélérer la restauration des terres et mobiliser davantage les investissements du secteur privé, tout en consolidant le financement forestier axé sur les résultats.

En conclusion, Semereta Sewasew a exprimé la reconnaissance du gouvernement éthiopien envers la Norvège pour son partenariat durable et ses mécanismes de financement innovants, soulignant que cet appui a joué un rôle déterminant dans le positionnement de l'Éthiopie comme un acteur crédible du financement climatique forestier, de l'autonomisation des communautés et de la résilience à long terme.