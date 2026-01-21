Soudan: L'ambassadeur du Soudan à Tokyo présente une éclaircissement sur l'initiative de paix soudanaise

L'ambassadeur Al-Rayah Haidoub, ambassadeur de la République du Soudan au Japon, a rencontré hier M. Takagi Kei, chef du Département des affaires étrangères, figure de proue du Parti libéral-démocrate au pouvoir et membre du Parlement japonais.

Au cours de la rencontre, l'ambassadeur a présenté à M. Kei l'initiative de paix soudanaise soumise par le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il en a souligné les principaux piliers, notamment le cessez-le-feu, les mécanismes de sécurité, l'unification du pouvoir national, le principe de responsabilité et de non-impunité, ainsi que le redressement et l'unité nationale.

Il a exprimé l'appréciation du Soudan quant au soutien du Japon à cette initiative et a également remercié le Japon pour son aide humanitaire et au développement appelant à la poursuite de son soutien aux efforts de reconstruction.

Pour sa part, M. Kei a souligné l'importance géopolitique du Soudan et son rôle dans la sécurité régionale et de la mer Rouge, indiquant que son pays était prêt à envisager de fournir le soutien nécessaire pour renforcer la sécurité et la stabilité au Soudan.