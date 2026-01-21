Ile Maurice: Soutien de l'Organisation mondiale de la Santé à la Vision 2050

Le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, le Dr Mohamed Janabi, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ce mercredi 21 janvier 2026. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, ainsi que de la coordonnatrice résidente des Nations unies à Maurice, Lisa Singh.

À l'issue d'une réunion d'une heure, le Dr Janabi a réaffirmé le soutien de l'OMS à la Vision 2050 du gouvernement mauricien, saluant l'engagement du Premier ministre en faveur d'un système de santé renforcé et d'une coopération internationale accrue.

Le directeur régional de l'OMS a salué les progrès remarquables réalisés par Maurice en matière de santé publique, notamment dans le domaine de la santé maternelle, qualifiés d'exceptionnels à l'échelle régionale. Il a aussi souligné les avancées du pays dans la lutte antitabac, reconnues au niveau international, ainsi que la distinction régionale récemment obtenue pour les achats groupés de médicaments aux côtés d'autres petits États insulaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Dr Janabi a également appelé à renforcer la prévention, en particulier face aux maladies non transmissibles, tout en soulignant l'importance de l'éducation à la santé, des enjeux liés à la jeunesse et de l'adaptation du système de soins au vieillissement de la population.

Il s'est dit convaincu que le partage d'expériences entre les 47 États membres de la région africaine de l'OMS contribuera à bâtir des systèmes de santé plus solides, résilients et équitables.