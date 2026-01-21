Ile Maurice: Quand le ciel change de visage

En janvier, le ciel devient souvent gris et la pluie tombe presque tous les jours. Cette période est importante pour la nature car elle aide les arbres et les plantes à pousser et les réservoirs d'eau à se remplir. Mais parfois, la pluie s'accompagne de vents très forts et de tempêtes appelées cyclones tropicaux.

UN cyclone est une grande tempête qui se forme au-dessus de l'océan. Il apporte beaucoup de pluie et des vents puissants. Pour protéger la population, la station météorologique de Vacoas suit les cyclones et publie des alertes selon leur force.

L'alerte I est annoncée 36 à 48 heures avant que les vents deviennent très forts alors que l'alerte II permet de se préparer environ 12 heures avant, l'alerte III environ six heures avant et l'alerte IV signale que les vents violents sont déjà présents. Des bulletins de sécurité viennent compléter ces alertes après le passage d'un cyclone.

Les cyclones sont classés selon la vitesse du vent. Il y a des tempêtes modérées ou sévères, des cyclones tropicaux, intenses ou très intenses. Pour mieux comprendre, la station météorologique de Vacoas utilise des mots spéciaux : le centre de la perturbation est le milieu du nuage ou de la tempête alors que l'œil est la zone calme au centre. La direction et la vitesse de déplacement indiquent le chemin et la rapidité du cyclone, et la rafale correspond aux pointes de vent les plus fortes. La mare et l'onde de tempête expliquent comment la mer peut monter à cause du vent.

Depuis 1960, les cyclones portent des noms pour mieux les suivre. Maurice est responsable des tempêtes formées entre les longitudes 55ºE et 90ºE. Les pays voisins ont leurs propres zones, et si un cyclone arrive de la zone australienne, il conserve son nom. Cette année, les prochains cyclones porteront les noms ci-contre.

Pour rester en sécurité, il est important de suivre les alertes et de se mettre à l'abri. Après le passage d'un cyclone, le ciel s'éclaircit souvent et parfois un arc-en-ciel apparaît, rappelant que la pluie et les vents, bien qu'impressionnants, sont nécessaires à la vie et à la nature.