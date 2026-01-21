Ile Maurice: Tatiana Larose Gwénaël - Cette voix rodriguaise au «Global Peace Summit Paris 2026»

À 21 ans, Tatiana Larose Gwénaël incarne une génération de jeunes qui refusent la passivité et choisissent l'engagement. Originaire de Rodrigues, cette étudiante en droit et en économie à l'université de Maurice avance dans la vie avec une conviction claire : la jeunesse a un rôle central à jouer dans la construction d'une société plus juste, plus inclusive et tournée vers l'avenir. Son sens de l'engagement lui a valu d'être choisie pour représenter la République de Maurice au Global Peace Summit Paris 2026, qui se tiendra du 29 janvier au 1er février dans la capitale française.

Son parcours est marqué très tôt par un sens aigu de la responsabilité citoyenne. Loin de se limiter aux bancs de l'université, Tatiana Larose Gwénaël s'investit dans le tissu associatif à travers des organisations non gouvernementales telles que le Rotaract et Faith One Step at a Time. Sur le terrain, elle participe à des projets sociaux et humanitaires, convaincue que l'impact réel commence au plus près des communautés. Cette implication n'est pas opportuniste : elle traduit une motivation profonde, nourrie par des valeurs de solidarité et un sens de service.

Cette détermination s'est illustrée l'an dernier lorsqu'elle est devenue la première rodriguaise à siéger au National Youth Parliament 2025 en tant que députée de Rodrigues. Une étape symbolique forte. Dans cet espace de débat national, Tatiana Larose Gwénaël n'a pas été une simple observatrice : elle a posé des questions, défendu les intérêts de son île et porté les préoccupations spécifiques de la jeunesse rodriguaise. Une expérience qu'elle décrit comme fondatrice tant sur le plan du leadership que de la prise de parole publique et de la compréhension des mécanismes démocratiques.

Sa double identité, rodriguaise et mauricienne, est au cœur de son engagement. Rodrigues lui a transmis, dit-elle, des valeurs essentielles : la résilience, la vie communautaire et l'entraide. Maurice, de son côté, lui a offert une ouverture multiculturelle et des opportunités d'engagement à plus grande échelle. Cette double appartenance lui permet de parler d'une voix authentique, ancrée dans les réalités insulaires, tout en étant attentive à la diversité du pays.

L'égalité des chances

La question de la paix occupe une place centrale dans sa réflexion. Pour Tatiana, la paix ne se limite pas à l'absence de conflits. Elle englobe la justice sociale, l'inclusion, le respect de la dignité humaine et l'égalité des chances. Dans un pays comme Maurice, souvent cité comme modèle de coexistence, elle estime essentiel de reconnaître aussi les tensions existantes entre différentes ethnies pour mieux y répondre par le dialogue et l'écoute.

C'est dans cette logique qu'elle a été sélectionnée pour représenter la République de Maurice au Global Peace Summit Paris 2026, un sommet international organisé sous l'égide des Nations unies. Cette plateforme réunira des jeunes leaders, des diplomates et des acteurs du changement du monde entier autour des enjeux de consolidation de la paix, de diplomatie jeunesse et de développement durable.

Pour Tatiana Larose Gwénaël, cette sélection est à la fois un honneur et une responsabilité : celle de porter la voix de Maurice et de Rodrigues, et de transformer les échanges internationaux en actions concrètes au service des communautés locales.

Son ambition professionnelle s'inscrit dans la continuité de cet engagement. Elle se projette dans les domaines du développement, de la gouvernance ou des relations internationales, toujours avec l'objectif de servir son pays et la jeunesse. La réussite personnelle, insiste-t-elle, n'a de sens que si elle s'accompagne d'un impact durable pour la société.

Son message aux jeunes est de croire en eux et ne jamais sous-estimer la force de leur voix. L'origine, rappelle-t-elle, ne définit pas les limites. «Si une jeune de Rodrigues peut représenter Maurice sur la scène nationale et internationale alors chaque jeune peut croire en son potentiel.» Une phrase qui résume l'esprit de Tatiana Larose Gwénaël, soit «une jeunesse fière, concentrée, et résolument tournée vers l'action».