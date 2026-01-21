Sénégal: Ziguinchor - Les Douanes offrent du matériel au lycée Périssac et sensibilisent les élèves sur leurs missions

Ziguinchor — La direction régionale des Douanes du sud a fait don, mercredi, d'un important lot de matériel didactique et informatique au lycée Périssac de Ziguinchor (sud), dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Douane, a constaté l'APS.

Le don comprend notamment des ordinateurs, des imprimantes et des rames de papier destinés à améliorer les conditions de travail du personnel administratif et enseignant de l'établissement.

Selon le directeur régional des Douanes du sud, le colonel Cheikh Diouf, ce geste traduit l'importance que l'administration des Douanes accorde à l'éducation, considérée comme un pilier essentiel du développement.

"En venant dans ce lycée, nous avons voulu joindre l'utile à l'agréable, en appuyant l'établissement en matériel et en sensibilisant les élèves sur les missions de l'administration des Douanes", a expliqué le colonel Diouf.

En marge de la remise du matériel, les responsables des Douanes ont animé une séance de sensibilisation à l'intention des élèves, axée sur les missions de la douane, notamment la lutte contre la fraude et la contrebande, la mobilisation des ressources fiscales et leur contribution au financement du budget de l'État.

Le colonel Cheikh Diouf a justifié le choix de mener cette séance de sensibilisation dans un établissement scolaire par le rôle stratégique que jouent les élèves au sein des familles et des communautés.

"Les élèves constituent un relais important. Ce sont eux l'avenir du pays et les citoyens de demain. Leur expliquer ce que nous faisons permet aux populations de mieux comprendre que notre travail est exclusivement au service de leurs intérêts", a-t-il souligné.

Les échanges ont suscité beaucoup d'intérêt chez les élèves, qui ont posé de nombreuses questions sur le fonctionnement des Douanes, l'utilisation par l'État des recettes collectées et les procédures d'accès au concours de la Douane.

La proviseure du lycée Périssac, Djitome Lydie Joséphine Bassène, s'est réjouie de cette initiative qu'elle a qualifiée d"'acte patriotique".

Elle a salué aussi bien le don de matériel, qui permettra à l'établissement de couvrir ses besoins pour toute l'année scolaire, que l'activité de sensibilisation, jugée essentielle pour la formation de citoyens responsables.

"Informer les élèves sur le rôle des forces de défense et de sécurité contribue à renforcer la discipline et la citoyenneté. Ce sont des actions qu'il faut pérenniser dans le système éducatif", a-t-elle plaidé.