Sénégal: L'APS et les ICS scellent un partenariat

Dakar — L'Agence de presse sénégalaise a signé, mercredi, avec les Industries chimiques du Sénégal (ICS) une convention de partenariat dans laquelle son directeur général s'est engagé à promouvoir et valoriser les produits de cette entreprise minière spécialisée dans la production d'engrais et la commercialisation du phosphate.

"Dans le cadre de cette convention que nous signons ce matin, nous allons mieux faire connaître, dans la mesure du possible, l'action des ICS, en matière des semences non seulement dans les localités où vous vous êtes implantées mais partout où le besoin se fera sentir", a promis le directeur général de l'APS, Momar Diong, lors de la cérémonie de signature.

Il a assuré le directeur général des ICS, Mama Sougoufara, de la disponibilité de l'APS à davantage apporter un "éclairage à l'ensemble des Sénégalais, sur les activités de cette entreprise", en termes de production d'engrais et d'autres intrants agricoles.

Le directeur général des Industries chimiques sénégalaises s'est réjoui de ce partenariat. Il estime que "les deux entités poursuivent la même mission de service public, qui va dans le sens de servir l'agriculture et les agricultures du pays".

"Nous nous réjouissons de pouvoir nouer ce partenariat et souhaiter qu'il porte des fruits des volontés exprimées", a poursuivi M. Sougoufara, saluant le "travail crucial" de l'APS dans la couverture médiatique de la vie de la nation, du public comme du privé.

Le directeur général des ICS a exprimé sa volonté de pouvoir compter sur le réseau de correspondants de l'APS afin de "mieux informer les agriculteurs et le public sénégalais des enjeux agricoles".