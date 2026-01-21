Cote d'Ivoire: Reconduction de Beugré Mambé - L'Union des Houphouëtistes salue un choix de stabilité et de responsabilité

L'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) a exprimé, ce mercredi 21 janvier 2026 à Abidjan, sa satisfaction après la reconduction de M. Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre, Chef du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Dans une déclaration politique signée par son président, Valy Touré, la formation politique salue une décision qui, selon elle, s'inscrit dans la continuité de l'action de l'État et la consolidation de la gouvernance républicaine.

Fondée sur l'héritage politique du Président Félix Houphouët-Boigny, l'UHR rappelle que la paix, le dialogue et la stabilité des institutions constituent les piliers de son engagement. À ses yeux, la reconduction de M. Beugré Mambé traduit la volonté du Chef de l'État de poursuivre, sans rupture ni aventure, la dynamique de développement engagée au service des populations ivoiriennes.

Pour l'UHR, ce choix relève d'une logique de responsabilité politique et s'inscrit dans la tradition houphouëtiste qui privilégie l'expérience, la compétence et la concertation, au-delà de toute considération partisane. Le parti reconnaît en Robert Beugré Mambé « un homme de méthode, de dialogue et d'action », dont le parcours au service de l'État témoigne d'un attachement constant à la paix sociale, à l'équilibre territorial et à l'inclusion.

Dans un contexte national marqué par de fortes attentes sociales, des impératifs de cohésion nationale et des enjeux électoraux à venir, l'UHR estime que la stabilité gouvernementale constitue un levier essentiel pour préserver la paix, renforcer la confiance des citoyens et garantir la poursuite des politiques publiques de développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Se définissant comme une force politique de proposition, de veille et d'accompagnement républicain, l'UHR réaffirme son soutien responsable à l'action du Gouvernement. Elle souligne toutefois son attachement à l'exigence de bonne gouvernance, de justice sociale, de lutte contre les inégalités et de dialogue permanent avec toutes les composantes de la Nation.

Enfin, l'Union des Houphouëtistes pour la République appelle l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à privilégier l'esprit de responsabilité, la modération et le sens de l'État, conformément à l'idéal houphouëtiste d'une Côte d'Ivoire unie, stable, solidaire et résolument tournée vers le progrès.

« Vive la République. Vive la démocratie apaisée. Vive la Côte d'Ivoire dans la paix et le développement », conclut la déclaration signée par Valy Touré, président de l'UHR.