Le président de la Chambre des chefs atchan de Côte d'Ivoire, le chef Nangui Thomas Magès, par ailleurs chef du village de Songon-Dagbé, a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour ce qu'il considère comme une décision empreinte de sagesse et de clairvoyance.

Dans une déclaration rendue publique le mercredi 21 janvier 2026, le président de la Chambre des chefs atchan a estimé que ce maintien à la tête du gouvernement répond pleinement aux attentes des populations ivoiriennes et traduit la volonté du Chef de l'État de consolider les acquis en matière de stabilité politique, de développement et de cohésion sociale.

« Au nom de la Chambre des chefs atchan et en mon nom personnel, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance renouvelée au Dr Robert Beugré Mambé. Ce choix est un gage de continuité, d'efficacité et de rigueur dans la conduite de l'action gouvernementale », a déclaré le chef Nangui Thomas Magès.

Le responsable de la plus haute institution traditionnelle atchan a également tenu à souligner les qualités humaines et professionnelles du Premier ministre Robert Beugré Mambé. « Le Dr Beugré Mambé est un homme d'Etat, de dialogue, un bâtisseur discret mais efficace, dont l'action a toujours été guidée par l'intérêt supérieur de la Nation. Sa reconduction rassure les chefs traditionnels et les populations que nous représentons », s'est-il félicité.

Pour lui, cette décision du Chef de l'Etat ouvre des perspectives encourageantes pour la Côte d'Ivoire, notamment en ce qui concerne le renforcement de la paix sociale et la reconnaissance du rôle des autorités traditionnelles dans le processus de développement national. « Nous réaffirmons notre entière disponibilité à accompagner le Président de la République et le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, afin de consolider l'unité nationale et de promouvoir un développement harmonieux au bénéfice de tous les Ivoiriens », a-t-il conclu.