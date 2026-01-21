Congo-Kinshasa: La Base Républicaine pour le renouvellement de la gouvernance politique

Le parti politique Base Républicaine réaffirme son attachement à l'ambition d'un renouvellement de la gouvernance politique en RDC.

Lors d'un point de presse tenu mardi 20 janvier à Kinshasa, le président national de cette formation politique, Hugo Zala, a plaidé pour l'implication de tous les Congolais (Majorité comme Opposition) dans le rétablissement de l'autorité de l'État, la fin du cycle des violences et la restauration de la cohésion nationale.

Dans son allocution, le président national de la Base Républicaine souligne que la prospérité en RDC est compromise par les inégalités de revenus, entretenues et institutionnalisées depuis de nombreuses années.

Hugo Zala regrette que de nombreux Congolais soient sans emploi, et que ceux qui travaillent peinent, pour la plupart, à subvenir à leurs besoins et à mener une vie digne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, l'agression rwandaise, le phénomène « Mobondo » ainsi que la criminalité urbaine ont révélé les insuffisances des politiques sécuritaires mises en place à travers le pays.

Pour conclure, la Base Républicaine rappelle qu'elle reste attachée à l'ambition d'un renouvellement de la gouvernance politique, condition essentielle pour : le rétablissement de l'autorité de l'État et de l'intégrité territoriale ; la fin du cycle des violences ; la restauration de la cohésion nationale ; le renforcement de la crédibilité de l'État.

Dans cette perspective, si l'option d'un dialogue national venait à être retenue, Hugo Zala insiste pour que ces pourparlers soient républicains, respectueux de l'ordre institutionnel en vigueur et capables de répondre aux attentes de la population.

Il estime par ailleurs que ce dialogue ne doit pas se transformer en tribunal, ce qui nuirait à la cohésion, tout en soulignant la nécessité d'établir les responsabilités concernant les atrocités commises et d'envisager des mécanismes de réparation.

« Si le débat sur la Constitution semble depuis un moment être un sujet tabou et interdit, la Base Républicaine y voit une opportunité de résoudre plusieurs questions, tant en lien avec l'autorité et la crédibilité de l'État congolais qu'avec la cohésion nationale », a déclaré Hugo Zala.

La Base Républicaine se dit par ailleurs convaincue que la communauté internationale organisations internationales, régionales ou sous-régionales peut jouer un rôle important, notamment dans l'accompagnement du dialogue à venir, ainsi que dans l'harmonisation des relations entre Kinshasa et Kigali. Elle estime qu'une coexistence pacifique entre les deux États demeure possible.

Ainsi, dans l'esprit de la série d'accords de Washington, la Base Républicaine propose la mise en place de mesures de confiance à instaurer de préférence avant l'ouverture du dialogue.