Congo-Kinshasa: Le président de la LIPROPHA salue les actions menées en faveur des personnes handicapées en RDC

Le président de la Ligue provinciale des personnes handicapées de Kinshasa (LIPROPHA) salue les avancées enregistrées dans leur secteur.

Dans un entretien accordé mardi 20 janvier à Radio Okapi, Camille Kitesua Masikini a notamment souligné la promulgation de la loi organique fixant les modalités d'application des avantages accordés aux personnes vivant avec handicap, ainsi que la mise en place du secrétariat général du ministère, qui a permis l'engagement de plus de 2 000 personnes vivant avec handicap.

Il a également mis en garde certains acteurs politiques, qu'il accuse de chercher à saper les actions menées en faveur des personnes vivant avec handicap en RDC.