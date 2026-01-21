Congo-Kinshasa: Le président de la LIPROPHA salue les actions menées en faveur des personnes handicapées en RDC

21 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président de la Ligue provinciale des personnes handicapées de Kinshasa (LIPROPHA) salue les avancées enregistrées dans leur secteur.

Dans un entretien accordé mardi 20 janvier à Radio Okapi, Camille Kitesua Masikini a notamment souligné la promulgation de la loi organique fixant les modalités d'application des avantages accordés aux personnes vivant avec handicap, ainsi que la mise en place du secrétariat général du ministère, qui a permis l'engagement de plus de 2 000 personnes vivant avec handicap.

Il a également mis en garde certains acteurs politiques, qu'il accuse de chercher à saper les actions menées en faveur des personnes vivant avec handicap en RDC.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.