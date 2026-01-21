Congo-Kinshasa: Quels sont les critères de viabilité d'une université en RDC ?

21 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La fermeture du Centre Universitaire de Kasaji dans la province du Lualaba par le Recteur de l'Université de Kolwezi avait suscité des fortes tensions dans la ville.

Mécontents, les étudiants avaient manifesté pour dénoncer une mesure jugée brutale aux conséquences incalculables.

Désormais, ceux qui sont régulièrement inscrits sont tenus de poursuivre leurs études à l'université de Kolwezi.

Cependant, la communauté estudiantine de Kasaji n'est pas prête pour ce déplacement. En lieu et place de la fermeture, elle revendique plutôt l'autonomisation de cet établissement et sa transformation en université à part entière.

Quels sont les critères de viabilité d'une université en RDC ?

Professeur Célestin Mutombo Kazadi, conseiller scientifique au Ministère de l'ESURSI affirme que la RDC compte aujourd'hui près de 1.400 établissements d'enseignement supérieur et universitaire.

