Congo-Kinshasa: La garantie locative - Un calvaire pour les locataires

Se loger devient un casse-tête pour les ménages à Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces. En cause : l'exigence abusive de garanties locatives imposées par certains bailleurs en complicité avec les courtiers appelés communément « commissionnaires ». Tout cela, en violation de la loi sur les baux à loyer.

Bon nombre de bailleurs exigent 6 à 10 mois de garantie locative malgré les rappels à l'ordre du gouvernement et les sanctions prévues. Et pourtant, la loi fixe à 3 mois la garantie pour le résidentiel et à 6 mois pour le commercial.

Que faire face à l'entêtement de certains bailleurs qui continuent à exiger des sommes exorbitantes ?

Maitre Omar Kigalo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe ainsi que Madame Dahlia Tshilanda, avocate spécialisée en droit contractuel reviennent sur les prescrits de la loi et sur les sanctions prévues .