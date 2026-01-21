Sénégal: Les ICS veulent garantir aux agriculteurs sénégalais un approvisionnement suffisant en intrants agricoles de qualité

Dakar — Le directeur général des Industries chimiques du Sénégal (ICS), Mama Sougoufara, a réaffirmé l'engagement de cette entreprise minière à garantir aux agriculteurs sénégalais un approvisionnement suffisant en intrants agricoles de qualité, saluant par la même occasion la qualité de la collaboration avec les autorités publiques.

"C'est tout le sens du travail que nous faisons avec le gouvernement, et en particulier avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage", a-t-il martelé en parlant de cet objectif.

S'exprimant lors d'un entretien avec l'APS, M. Sougoufara a rappelé que les ICS pourvoient chaque année aux "besoins définis" en intrants agricoles, insistant sur "la rapidité de la disponibilité de la production dont 80 %" se retrouve sur le marché "dès le mois de mai".

L'étroite collaboration avec le gouvernement du Sénégal "a permis de battre les records de disponibilité d'engrais ces deux dernières années", a-t-il ajouté, signalant qu'en 2025, les Industries chimiques du Sénégal ont fourni 105 mille tonnes d'engrais aux agriculteurs sénégalais.

Il a aussi insisté sur les vocations de cette entreprise détenue par le groupe industriel Indorama, consistant à développer ses activités par l'emploi, la formation, l'innovation et le respect des normes et exigences gouvernementales sur l'environnement.

Les ICS ambitionnent, à court terme, de se doter d'une nouvelle usine de superphosphate, mais également d'augmenter sa capacité de production d'acide sulfurique et phosphorique.

Les investissements ainsi prévus visent "le renforcement de notre capacité face à la concurrence mondiale", a fait savoir M. Sougoufara, soulignant que cela permettrait aux ICS de "pouvoir répondre au premier levier de la souveraineté alimentaire".

Mama Sougougara a en outre évoqué un programme de 126 milliards de francs CFA d'investissements destiné au développement de l'activité minière des ICS.

"Ce programme vise à augmenter les capacités d'engrais produits. Nous allons passer de 250 000 tonnes, qui est notre capacité aujourd'hui, à près de 600 000 tonnes dans les trois ans qui viennent", a-t-il expliqué.

"Cette exigence va permettre aux ICS de pouvoir répondre au premier levier de la souveraineté alimentaire", a dit M. Sougoufara.