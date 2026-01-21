Afrique de l'Est: Inondations dans la région - « Les gens sont fatigués, ils meurent de faim, de pauvreté, de catastrophes naturelles et de maladies »

Maputo — Le Mozambique est confronté à l'une des pires inondations de ces dernières années, qui a touché plus de 600 000 personnes, dont plus de la moitié sont des enfants. Plus de 50 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs maisons et sont désormais hébergées dans 62 centres temporaires, dont beaucoup sont surpeuplés. Selon l'Unicef, cela pourrait être le début d'une catastrophe encore plus grave, car le pays entre dans la saison annuelle des cyclones.

« Le problème des inondations s'est encore aggravé avec l'ouverture des quatre portes du barrage de Massingiri, dans la province de Gaza. C'est comme si on avait ouvert une mer dans une ville. Tout a été submergé. Les responsables auraient dû d'abord trouver un canal de sortie afin de causer le moins de dommages possible à la population ». C'est ce qu'a déclaré à l'Agence Fides une missionnaire combonienne engagée à Maputo. « Les gens sont fatigués, poursuit soeur Maria, ils meurent de faim, de pauvreté, de catastrophes naturelles et de maladies... Nous sommes sans médicaments parce que le camion du ministère de la Santé est bloqué. La route du sud au nord est coupée, on ne peut pas passer, il y a des gouffres de plusieurs mètres ! Et je me demande pourquoi ils n'envoient pas les médicaments par avion ou par bateau ? »

« Il manque également les médicaments pour les diabétiques que je suis quotidiennement », souligne la missionnaire qui s'occupe des malades cardiaques dans l'hôpital qui dessert tout le nord du Mozambique. J'ai appelé le directeur de l'entrepôt pour lui demander de trouver d'autres moyens d'acheminer les médicaments et de ne pas trop tarder. Quoi qu'il en soit, ce sera la volonté du Seigneur. Je suis fatiguée de voir les gens souffrir. Chaque jour, on m'amène des enfants dans un état très grave. L'un d'eux est arrivé et m'a dit : « Soeur, je suis venu tout seul parce que mon père ne peut pas traverser la route, le pont s'est effondré à cause de l'eau et on ne peut pas passer en canoë. Je lui ai répondu qu'il avait bien fait de venir. Mais qu'adviendra-t-il de tous les autres ? Nous avons besoin de l'aide de Dieu », conclut-elle.

Le témoignage de la soeur combonienne fait écho au message envoyé par l'archevêque de Maputo, João Carlos Hatoa Nunes, qui a exprimé sa proximité avec les familles touchées, invitant à la prière, à la solidarité et à l'engagement concret de l'Église et de la société. Dans le message diffusé par la Conférence épiscopale du Mozambique, le prélat reconnaît le moment particulièrement douloureux que traverse le pays et affirme se sentir appelé, en tant que pasteur de l'Église, à offrir une parole de consolation, de proximité et d'encouragement, soulignant que « la douleur de notre peuple est réelle, concrète et appelle à la compassion ».

L'archevêque exhorte à l'unité spirituelle et humaine, demandant de la force pour ceux qui ont tout perdu et du courage pour ceux qui se consacrent à aider les victimes. Il rappelle également que la foi chrétienne ne se limite pas à des gestes extérieurs, mais exige l'écoute, le discernement et un engagement responsable envers les plus vulnérables et la protection de notre maison commune. Nunes met également en garde contre la nécessité d'éviter les discours qui divisent et les accusations stériles, invoquant plutôt un temps de prise de conscience, de conversion et d'engagement, où la foi se traduit par des gestes concrets d'amour et de solidarité. À cet égard, il souligne la campagne de soutien de la Caritas archidiocésaine de Maputo et encourage les paroisses et les communautés à se mobiliser pour soulager les souffrances des plus vulnérables.

Outre l'aide immédiate, il rappelle la responsabilité dans la prise en charge de la maison commune et dans la reconstruction des relations et des attitudes, afin que le Mozambique devienne plus solidaire et mieux préparé à faire face aux catastrophes futures, en comptant toujours sur la protection de Dieu et sur la force de l'espoir. Le prélat a exhorté à intervenir pour aider les nombreuses personnes qui ont perdu leur maison, leurs biens et même des membres de leur famille, vivant l'un des moments les plus douloureux de ces derniers temps.

Le Mozambique est un pays d'enfants et de jeunes. Plus de 17 millions de personnes ont moins de 18 ans et l'âge moyen n'est que de 17 ans. L'UNICEF demande que des mesures soient prises dès que possible pour éviter le pire.