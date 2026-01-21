Togo: Récidive express

Figurant parmi les 1 511 détenus de droit commun récemment libérés dans le cadre d'une grâce accordée par le président du Conseil, un homme surnommé Vidjalani, âgé de 32 ans, a de nouveau été interpellé et placé en détention.

Mécanicien d'origine béninoise, sans domicile fixe, l'individu est présenté par la Police nationale comme un récidiviste spécialisé dans le vol de motos. Il est poursuivi pour des faits similaires à ceux ayant conduit à sa précédente incarcération.

Ce nouveau cas de récidive relance le débat sur la réinsertion sociale des ex-détenus.