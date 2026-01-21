Afrique de l'Ouest: L'UEMOA s'apprête à lancer une nouvelle plateforme de négociation pour les bons du Trésor et les obligations

L'UMOA-Titres prévoit de lancer une nouvelle plateforme de cotation et de négociation des bons et obligations du Trésor afin d'approfondir le marché secondaire des titres publics dans l'espace UEMOA le jeudi 22 janvier 2026.

Les bons et obligations du Trésor négociés sur le marché sont déjà accessibles aux investisseurs par le biais de la Daba, qui donne accès aux titres publics de l'UEMOA.

Baptisée UTMarché, la plateforme électronique de cotation des titres publics de l'UMOA-Titres a pour objectif de structurer le marché secondaire, d'améliorer la transparence des prix et de soutenir la liquidité régionale.

L'institution, qui gère le marché régional des titres publics, a déclaré que la plateforme permettra aux acteurs du marché de signaler leurs intérêts d'achat et de vente sur des titres spécifiques, améliorant ainsi la découverte des prix et la liquidité. Le projet est développé avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et devrait compléter le système de règlement existant utilisé pour la dette publique.

L'activité du marché secondaire s'est développée depuis 2018, avec des volumes de transactions passant de 800 milliards de FCFA cette année-là à plus de 3 780 milliards de FCFA l'année dernière. Au cours des 10 premiers mois de 2022, les transactions ont atteint 2 090 milliards de FCFA, reflétant l'utilisation croissante du marché par les banques et les courtiers.

La plateforme est conçue pour fournir des données intrajournalières, des flux d'ordres visibles et des repères plus clairs, en tenant compte des limites des rapports actuels, qui reposent principalement sur des moyennes pondérées. Les sociétés de courtage et les banques participeront directement, tandis que les autres investisseurs continueront à négocier par le biais d'intermédiaires autorisés.

L'UMOA-Titres a déclaré qu'une meilleure transparence des prix devrait réduire les écarts et aider les gouvernements à évaluer les rendements requis par le marché lorsqu'ils fixent les coupons.

Points clés à retenir

La plateforme prévue reflète la pression croissante exercée sur les gouvernements de l'UEMOA pour qu'ils s'appuient sur les marchés locaux pour le financement. Les besoins budgétaires ont augmenté, tandis que l'accès aux financements extérieurs concessionnels s'est réduit et que les taux d'intérêt mondiaux ont augmenté. En conséquence, les États émettent davantage de dette intérieure et recherchent des échéances plus longues. Un marché secondaire plus actif soutient cette évolution en offrant aux investisseurs des options de sortie plus claires et de meilleurs signaux de prix. Des références fiables aident les fonds de pension, les assureurs et les gestionnaires d'actifs à évaluer les risques et à répartir les capitaux entre les différentes échéances. Pour les gouvernements, l'amélioration de la liquidité du marché secondaire peut réduire les coûts de financement au fil du temps et diminuer la dépendance à l'égard des émissions à court terme. Pour les investisseurs, elle facilite la gestion et l'évaluation des portefeuilles. En associant une plateforme de cotation à l'infrastructure de règlement existante, UMOA-Titres vise à aligner les pratiques commerciales sur la croissance du marché. Des plateformes comme Daba élargissent cet accès en permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre des bons du Trésor et des obligations tout en restant connectés au système financier régional.