Afrique: CAN - Primes et terrains en bord de mer pour les Sénégalais

Alors que le Sénégal vient de remporter la CAN, l'Etat n'a pas hésité à dépenser des sommes importantes pour récompenser les joueurs et le staff. Réactions à Dakar.

Alors que le Sénégal vient d'être sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois, l'Etat n'a pas hésité à dépenser des sommes importantes pour récompenser les joueurs de l'équipe nationale. Chacun devrait ainsi recevoir 75 millions de francs CFA et 1 500 m2 de terrain en bord de mer. Dans les rues de Dakar, en dépit de la situation économique difficile du pays, cette décision semble appréciée.

La capitale sénégalaise se réveillait ce mercredi (21.01) doucement de trois jours de fête. La vie semble reprendre son cours après la célébration de la victoire des doubles champions d'Afrique, les Lions de la Teranga.

En récompense de cette victoire, chaque joueur va recevoir une prime de 75 millions de francs CFA et 1 500 mètres carré de terrain sur la Petite-Côte, une zone prisée au sud de Dakar.

C'est le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui a annoncé cette prime d'un peu plus de 100 000 euros par joueur qui est financé par l'Etat.

Mais il n'y a pas que les joueurs qui ont touché une prime. Les membres de la fédération sénégalaise de football devraient recevoir 50 millions de francs CFA et des parcelles de terrain de 1 000 mètres carrés, tandis que les membres de la délégation sénégalaise au Maroc auront droit à 20 millions de francs CFA et des parcelles de 500 mètres carrés.

"C'est mérité"

Cela représente beaucoup d'argent public dépensé, dans un pays qui affronte d'importants défis économiques. Mais pour les Dakarois, néanmoins, c'est mérité.

Alassane estime même qu'"ils méritent beaucoup plus, mais comme c'est le choix du président, on ne peut que le respecter et le remercier de la part de tous les joueurs et de tous les Sénégalais".

Selon Seydou, "c'est mérité, vu le travail que les joueurs ont effectué, et tous les membres du staff. Je pense que c'est mérité. Et c'est même peu par rapport au dernier sacre de 2022, où les joueurs avaient reçu 150 millions chacun, je pense. Et là, le chef de l'État leur a donné chacun 75 millions. Disons que c'est beaucoup et aussi peu, mais je pense qu'ils le méritent quand même".

Pour le spécialiste des questions de sport, Sané Malang, la somme offerte en récompense aux joueurs est bien issue des caisses de la présidence et non de la Caf.

"Il faut qu'on le sache, plaide-t-il, parce que le président de la République a une caisse noire. C'est de cette caisse noire que le président décide d'offrir cette récompense. Ce n'est pas l'argent qui a été dédié au ministre des Sports ou bien l'argent de la Caf, mais c'est l'argent du président de la République".

Le Sénégal est lourdement endetté

Il s'agit, plus précisément, de l'argent de l'Etat sénégalais. La Confédération africaine de football a, par ailleurs, versé 8,5 millions d'euros à la Fédération sénégalaise de football pour la victoire à la Can.

Les sommes offertes aux joueurs et aux officiels sont importantes dans un pays lourdement endetté et qui va devoir faire face à de sévères échéances de remboursement, à partir de 2028.

Mais pour Sané Malang, "le message qui a été donné hier ne va pas faire en sorte que les jeunes ne voudront pas aller à l'école pour jouer au football. Pour moi, le message, c'est dire aux jeunes Sénégalais que si vous vous battez pour la nation, si vous honorez la nation, alors la nation reconnaissante va vous honorer. Voilà, pour moi, la manière dont je perçois cette affaire."

En dépit des questions posées par cet argent public dépensé, les Sénégalais semblent donc avant tout décidés à profiter de l'euphorie apportée par la victoire de cette deuxième étoile continentale.