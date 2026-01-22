Cote d'Ivoire: Premier ministère ivoirien - Beugré Mambé ou la rançon de la loyauté

Finies les élections, place maintenant à la reconfiguration de l'échiquier politique ivoirien. Dans ce jeu de chaises musicales, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Parmi les grands perdants, il y a notamment Adama Bictogo, tombé du Perchoir où il a été remplacé par un autre fidèle d'Alassane Dramane Ouattara (ADO), en l'occurrence Patrick Achi, qui confirme sa proximité avec le locataire du palais de Cocody. Autre gagnant de cette nouvelle donne politique, Dr Beugré Mambé. Nommé une première fois le lundi 16 octobre 2023 et reconduit le 21 janvier 2026.

Après la réélection pour un quatrième et dernier mandat d'ADO, nombreux sont ceux qui se demandaient s'il continuerait ou s'il aurait droit à une retraite politique. Spécialiste des infrastructures, il avait repris le portefeuille des Sports, se chargeant directement de l'organisation de la CAN 2023, la coupe d'Afrique des nations qui s'est jouée en Côte d'Ivoire en 2024. Ingénieur général en génie civil formé aux mathématiques supérieures et spéciales, Dr Beugré Mambé a notamment participé à la conception et au calcul de nombreux ponts et ouvrages structurants, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays.

Figure centrale de la vie institutionnelle ivoirienne, il a été président de la Commission électorale indépendante, gouverneur du District autonome d'Abidjan avec rang de ministre-gouverneur. Il a aussi joué un rôle clé dans l'organisation des 8es Jeux de la Francophonie en qualité de ministre auprès du président de la République. Militant du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Dr Beugré Mambé fut vice-président du parti, membre du conseil politique et directeur national de campagne en 2025. Il a été aussi député de Songon et tête de liste RHDP victorieuse aux élections municipales de 2023...

Quelque part, c'est la rançon de la fidélité et de la loyauté. Si le choix d'ADO s'est de nouveau porté sur ce technocrate, c'est aussi parce qu'il y a peu de risques qu'il fasse de l'ombre au président de la République. A cela s'ajoute le fait qu'à 74 ans, on doute fort qu'il ait quel qu'ambitions présidentielles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce mandat étant le dernier d'Alassane Ouattara, nul doute que la guerre des héritiers va faire rage. Elle commencera un peu plus tôt qu'on ne le pense. Il était risqué pour ADO de mettre un jeune qui pourrait se découvrir un destin présidentiel. Ce qui ne risque pas d'arriver avec Dr Beugré Mambé.

Reste maintenant à découvrir la configuration de la nouvelle équipe gouvernementale pour mesurer le degré de changement. Changement ou pas, ADO entend imprimer sa marque à son dernier mandat.