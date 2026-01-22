Sénégal: 7ème Édition des Financial Afrik Awards - Les PPP comme antidote à la crise de la dette

Sous l'égide de Financial Afrik (FA), journal spécialisé dans l'information financière, la 7ème édition des Financial Afrik Awards (FAA) se tient, ce jeudi 22 janvier 2026 à Banjul, la capitale gambienne. L'évènement stratégique qui sera présidé par le chef de l'Etat gambien, M. Adama Barrow, s'ouvre dans un contexte économique mondial sous tension, réunit le gotha de la finance continentale autour d'une urgence : trouver des alternatives viables à l'endettement public.

« Les Partenariats Public-Privé (PPP) comme alternative à la dette publique ». Le thème de cette 7ème édition des Financial Afrik Awards (FAA) ne pouvait pas mieux coller à l'actualité. Alors que les États africains font face à une contraction de leurs marges budgétaires et à une hausse vertigineuse des taux d'intérêt, le modèle classique de financement du développement montre ses limites.

L'objectif affiché à Banjul est clair : il s'agit de changer de paradigme. Plutôt que d'alourdir des bilans souverains déjà fragiles, les décideurs, banquiers et investisseurs présents chercheront à structurer des projets d'infrastructures qui soient à la fois « bancables » pour le privé et soutenable pour le public.

Organisée par le Groupe Financial Afrik, en étroite collaboration avec le Gouvernement Gambien, la cérémonie d'ouverture de cette édition sera présidée par le chef de l'Etat gambien, Son Excellence M. Adama Barrow.

Un axe Afro-Arabe en pleine expansion

Dans la continuité de l'édition précédente à Abidjan, Banjul confirme l'ancrage des FAA comme un pont entre l'Afrique et le monde arabe. Outre la thématique centrale, cette édition s'articule autour de deux piliers stratégiques : L'axe Afrique-Monde Arabe et Focus « Invest in The Gambia ».

Pour le premier, une table ronde de haut niveau est spécifiquement dédiée à cette dynamique, explorant les synergies entre la finance islamique, les besoins énergétiques et les infrastructures. L'ambition est de créer un axe de développement fondé sur la complémentarité des capitaux et des marchés.

« Invest in The Gambia »

La Gambie, pays hôte, entend bien profiter de cette vitrine. Le volet « Invest in The Gambia » présentera aux investisseurs une série de projets structurants prêts au déploiement, positionnant Banjul comme une plateforme de services crédible et stable en Afrique de l'Ouest.

Les 100 qui font l'Afrique

Comme le veut la tradition, l'événement culminera avec son très attendu gala. C'est là que sera dévoilée la liste exclusive des « 100 personnalités qui transforment l'Afrique ». Plus qu'une distinction honorifique, ce palmarès célèbre l'excellence managériale et l'innovation, mettant en lumière ceux qui, malgré les vents contraires, maintiennent le cap de la croissance africaine.

Le programme qui se déroulera les 22 et 23 janvier 2026 inclut des rencontres B2B, des panels stratégiques, entre autres sessions d'investissement. Plus qu'une simple cérémonie de remise de prix, les Financial Afrik Awards se positionnent désormais comme un véritable « Think Tank » (laboratoire d'idées). L'ambition affichée est de promouvoir un nouveau modèle de financement du développement africain qui privilégie la souveraineté économique à travers des partenariats équilibrés.