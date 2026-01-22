Soudan: Présidé par Al-Burhan - Le CST et le cabinet tiennent une réunion à Khartoum, approuve le budget 2026

22 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Conseil de Souveraineté Transitoire et le Conseil des Ministres ont tenu mercredi une réunion conjointe dans la capitale Khartoum, sous la présidence du président du CST et commandant Général des Forces Armées, Lieutenant Général Abdel Fattah Al-Burhan, suite au retour du conseil de souveraineté et du gouvernement de l'espoir à Khartoum pour exercer leurs missions.

Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khalid El-Eiser, a déclaré à la presse que la réunion est considérée la première pour les deux conseils durant l'année 2026 et qu'elle marque le lancement pratique du retour du gouvernement exécutif avec toutes ses composantes pour travailler dans la capitale nationale, Khartoum, tout en appelant tous les citoyens à rentrer chez eux.

Le ministre a annoncé que la réunion conjointe a approuvé le budget d'urgence de l'État pour l'année 2026 et un certain nombre de lois, tout en soulignant que les institutions nationales et exécutives travaillaient avec une grosse efficacité.

Le Ministre de l'Information a exprimé sa profonde appréciation pour les grands sacrifices consentis par les Forces Armées et les forces de soutien dans la bataille de la dignité, et a rendu hommage aux martyrs qui ont sacrifié pour la patrie.

