Ethiopie: L'Éthiopie et la Norvège approfondissent leur coopération bilatérale

Addis-Abeba — Le ministre d'État éthiopien aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, a reçu ce jour Andreas Kravik, vice-ministre norvégien des Affaires étrangères, dans le cadre d'échanges visant à intensifier la coopération entre les deux pays.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur Hadera Abera a mis en lumière la solidité historique des relations éthiopiano-norvégiennes et a réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à élargir et consolider la collaboration dans les domaines d'intérêt commun.

Selon le ministère des Affaires étrangères, les discussions ont notamment porté sur la stratégie éthiopienne pour une économie verte et résiliente face au changement climatique (CRGE).

Le ministre d'État a souligné l'expertise reconnue de la Norvège en matière de reboisement et insisté sur la nécessité de renforcer le partenariat dans le cadre de l'Initiative éthiopienne pour un héritage vert.

Il a également informé son interlocuteur des réformes de libéralisation économique en cours et invité les entreprises norvégiennes à saisir les opportunités d'investissement offertes par l'Éthiopie.

De son côté, Andreas Kravik a réaffirmé le caractère diversifié et dynamique des relations bilatérales, soulignant l'importance d'approfondir la coopération commerciale et les investissements afin de renforcer durablement les liens entre Addis-Abeba et Oslo.

Les deux responsables ont par ailleurs échangé sur les questions de paix et de sécurité régionales et ont convenu de renforcer leur coordination au sein des cadres bilatéraux et multilatéraux sur les sujets d'intérêt commun.