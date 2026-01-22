Ethiopie: Les partenariats stratégiques entre le pays et l'Inde connaissent une avancée notable - Ambassadeur Rai

Addis-Abeba — Les accords de partenariat stratégique entre l'Éthiopie et l'Inde progressent bien, suite à la récente visite historique du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie, selon Anil Kumar Rai, ambassadeur de l'Inde en Éthiopie.

Dans une interview exclusive accordée à ENA, l'ambassadeur Rai a déclaré que l'Éthiopie et l'Inde progressaient significativement dans la mise en oeuvre des autres accords signés par les deux pays.

L'accord relatif à l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques est désormais effectif, ce qui témoigne de la confiance mutuelle entre les deux pays, a-t-il affirmé.

Selon l'ambassadeur, cet accord devrait faciliter davantage les déplacements diplomatiques, promouvoir une interaction efficace et renforcer la coopération entre l'Éthiopie et l'Inde, reflétant ainsi le partenariat stratégique croissant entre les deux nations.

Par ailleurs, les deux parties ont également signé des accords portant notamment sur la technologie, le commerce, la santé, la création d'un centre de données pour le ministère éthiopien des Affaires étrangères, la formation en intelligence artificielle, la coopération douanière et la restructuration de la dette du G20.

Il a ajouté qu'un autre aspect de cette collaboration concerne la création d'un centre de données pour le ministère des Affaires étrangères et que les travaux devraient débuter prochainement.

Pour l'ambassadeur Rai, l'Éthiopie est un partenaire important du Sud et les deux pays peuvent coopérer dans de nombreux domaines.