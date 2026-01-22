Congo-Kinshasa: Au moins 15 présumés criminels présentés devant la presse à Kisangani

La Police nationale congolaise (PNC) a présenté, mardi 20 janvier, un groupe de quinze présumés bandits devant la presse à Kisangani.

La présentation a eu lieu lors de la parade hebdomadaire organisée devant le commandement provincial de la PNC/Tshopo.

Plusieurs effets saisis entre les mains de ces suspects notamment des armes à feu et des téléphones portables ont également été exhibés par le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej.

Parmi les présumés criminels, trois ont été interpellés à Kisangani pour vol dans une résidence privée située dans la commune Tshopo.

Les douze autres suspects ont été arrêtés à Imbolo, dans le territoire d'Isangi. Selon la PNC, ils appartiendraient à un groupe d'hommes armés impliqués dans l'assassinat, il y a quelques semaines, de l'épouse d'un commerçant à Imbolo.

Concernant la situation sécuritaire dans cette entité, au moins quatre personnes ont été tuées ces derniers temps, un contexte qui a d'ailleurs poussé certains députés provinciaux à mener une mission d'enquête sur place.

En plus des prévenus, la police a exposé quatre armes à feu, dont une arme de guerre et trois fusils de type calibre XII.

Plus de soixante téléphones portables, saisis entre les mains de ces présumés brigands, ont également été présentés.

Le commissaire divisionnaire de la PNC/Tshopo, Elvis Palanga Nawej, a exhorté ses troupes à la discipline et au strict respect du règlement qui les régit.

Il a par ailleurs rappelé à ses agents leur devoir d'assurer la protection de la population et de ses biens, avant d'inviter les habitants à collaborer davantage avec les services de sécurité.