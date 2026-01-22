Congo-Kinshasa: La DGDA mobilise 6 848 milliards de CDF à fin décembre 2025

La Direction générale des douanes et accises (DGDA) a mobilisé, au mois de décembre 2025, 6 848 milliards de CDF, contre 6 280 milliards de CDF prévus dans le Plan de trésorerie 2025 (PTR), soit un taux de réalisation de 109 %.

Cette performance résulte de la mise en œuvre effective de la réforme interministérielle intervenue à la fin du mois de juillet 2025, combinée à la suspension des exonérations et des paiements échelonnés à l'importation des produits pétroliers, mesure décidée par le ministère des Finances.

Cette embellie est également attribuée à l'intensification des opérations de marquage moléculaire et des missions de contrôle menées par la Brigade de lutte contre la fraude et la contrebande pétrolière, placée sous l'autorité du ministère des Hydrocarbures.

Ce bilan met en lumière l'impact positif d'une action publique concertée, fondée sur la rigueur, la rationalisation des dépenses et le renforcement des mécanismes de contrôle, dans une logique de soutenabilité des finances publiques et de mobilisation accrue des recettes de l'État.

Face à la progression préoccupante de la dépense fiscale pétrolière, le Gouvernement a engagé une réforme structurante menée en synergie par le ministère de l'Économie nationale, le ministère des Finances et celui des Hydrocarbures. L'objectif principal : rationaliser les charges supportées par le Trésor public.

En effet, la dépense fiscale pétrolière avait atteint des niveaux très élevés, estimée à 1,6 milliard USD en 2022 puis à 1,1 milliard USD en 2023, soit en moyenne 15 % des recettes courantes mobilisées sur ces deux exercices.

Conscient des risques que cette situation faisait peser sur l'équilibre budgétaire, le Gouvernement a décidé, dès 2024, d'engager une réforme profonde et coordonnée du dispositif.

Cette réforme a trouvé son fondement juridique à l'article 22 de la Loi des finances exercice 2025, qui a conduit à la signature, le 2 mai 2025, d'un arrêté interministériel Économie nationale - Finances - Hydrocarbures portant taxation des carburants terrestres et d'aviation consommés par les sociétés minières et leurs sous-traitants.

Cet arrêté a acté l'exclusion totale de ces opérateurs du mécanisme de subvention pétrolière jusque-là pris en charge par l'État.

Les recettes pétrolières ont ainsi connu une augmentation de plus de 1 700 %.

Les données de la DGDA illustrent clairement l'impact de cette réforme :

avant la réforme (janvier à juillet 2025) : une moyenne mensuelle de 4 435 381 043 CDF,

après la réforme (août à décembre 2025) : une moyenne mensuelle de 78 508 025 374 CDF.