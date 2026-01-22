Afrique Centrale: L'UE alloue 2 millions d'euros d'aide pour des besoins humanitaires au Sud-Kivu

L'Union européenne (UE) fournit une aide de 2 millions d'euros pour soutenir les communautés touchées par le conflit au Sud-Kivu. Elle a révélé cette information dans un communiqué publié ce mercredi 21 janvier. Ce financement fournira une aide vitale à des milliers de personnes dans le besoin urgent indique le document.

Le conflit armé en cours en RDC, en particulier dans les régions d'Uvira, de Fizi et de Kalehe, a entraîné le déplacement d'environ 500 000 personnes, dont plus de 90 000 vers le Burundi voisin, un nombre qui continue d'augmenter chaque jour précise l'UE.

D'après le communiqué, ce projet de réponse d'urgence sera mis en oeuvre jusqu'à la fin du mois de juin 2026 et bénéficiera aux populations déplacées à l'intérieur du pays dans les zones les plus durement touchées d'Uvira, de Fizi et de Kalehe.

Le financement de l'UE soutiendra les efforts de ses partenaires dirigés par le consortium SAFER (Acted, Concern Worldwide, Mercy Corps, le Conseil norvégien pour les réfugiés et Solidarités International), afin de fournir l'aide nécessaire en mettant l'accent sur l'aide en espèces, la protection, l'eau, l'assainissement et les interventions en matière d'hygiène.

Le conflit dans l'Est de la RDC continue d'entraîner des déplacements massifs dans la province du Sud-Kivu et dans les pays voisins, alors que des milliers de personnes fuient la violence en cours et que les ressources locales s'épuisent conclut l'UE dans son communiqué.