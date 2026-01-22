Congo-Kinshasa: Deux morts et 15 blessés dans des attaques armées sur l'axe Kiwanja-Kanyabayonga en une semaine

Deux personnes ont été tuées et quinze autres blessées à la suite des attaques armées survenues en l'espace d'une semaine sur l'axe routier Kiwanja-Rwindi-Kanyabayonga, sur la route nationale numéro 2, à l'intérieur du Parc national des Virunga, au Nord-Kivu.

Selon plusieurs sources dans le territoire de Rutshuru, le dernier incident en date s'est produit mardi 20 janvier, lorsque deux taxis ont été pris en embuscade près de Rwindi. Un conducteur et au moins trois passagers ont été grièvement blessés.

L'attaque est survenue vers 15 heures locales. Les deux véhicules, en provenance de Beni et à destination de Goma, transportaient une dizaine de passagers. D'après les mêmes sources, l'un des taxis a essuyé des tirs nourris d'hommes armés embusqués le long de la route, non loin de Rwindi.

Le conducteur, qui aurait tenté de poursuivre sa route pour échapper à l'attaque, a été pris pour cible. Plusieurs balles ont atteint le véhicule, blessant au moins trois passagers supplémentaires, dont deux femmes. Après l'attaque, la voiture accidentée a été remorquée par le second véhicule jusqu'à Rwindi. Cette embuscade est la quatrième attaque signalée en une dizaine de jours sur ce même tronçon de la RN2.

La recrudescence de ces violences, dans cette zone occupée par l'AFC-M23 mais où opèrent de nombreux groupes armés, suscite une vive inquiétude, notamment parmi les voyageurs et les transporteurs qui empruntent régulièrement cet axe stratégique, essentiel non seulement aux échanges économiques, mais aussi aux mouvements humanitaires dans la région.