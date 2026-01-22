Congo-Kinshasa: Le Centre de santé de référence de Camp Luka bénéficie d'un lot de médicaments

Le Centre de santé de référence de Camp Luka, situé dans la commune de Ngaliema (Kinshasa), a bénéficié mercredi 21 janvier d'un important lot de médicaments.

Ce don émane du ministre des Droits humains, Samuel Mbemba. A travers ce geste caritatif, il entend renforcer la prise en charge des patients dans cette partie de la capitale congolaise.

Empêché, le ministre Samuel Mbemba a été représenté par son chargé de communication, Persévérance Muteba Katshita, accompagné du président de sa fondation, Adrien Manzanza.

Par ce geste, le ministre réaffirme son engagement en faveur du bien-être, plaçant l'humain au cœur de son action sociale. Le médecin chef de service de cet établissement hospitalier, Mireille Wangata, a salué un acte salvateur qui vient soulager tant le personnel soignant que les patients.

Elle a souligné que ce don arrive à point nommé et contribuera significativement à améliorer la prise en charge dans une zone où les conditions socio-économiques restent difficiles. Mireille Wangata a, par ailleurs, exprimé le souhait de voir le ministre des Droits humains multiplier ce genre d'initiatives en faveur des structures sanitaires du pays.

Après la cérémonie, la délégation du ministère des Droits humains a effectué une ronde dans différentes salles de l'hôpital, visitant les patients et échangeant avec le personnel soignant afin de se rendre compte de leur situation réelle.