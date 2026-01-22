Congo-Brazzaville: Port de Pointe-Noire - Plus de 1,200 millions de conteneurs manipulés en 2025

21 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy-Gervais Kitina

La société Congo Terminal, filiale du groupe Africa Global Logistics a traité 1 219 164 Teus au cours de l'année 2025. Une première performance franchie, selon ses responsables, depuis la mise en concession de cette infrastructure qui poursuit son développement par la construction d'une nouvelle plateforme portuaire au Môle Est du Port autonome de Pointe-Noire.

« Depuis le début de la concession en 2009, nous avons multiplié par six le volume de conteneurs manutentionnés passant de 200 000 à plus de 1,200 millions EVP. Nous visons désormais le seuil de 2 millions de conteneurs d'ici 2027 avec la mise en service de la nouvelle plateforme portuaire en cours de construction », a indiqué Anthony Samzun, Directeur général de Congo Terminal.

Au port de Pointe-Noire, Congo Terminal a investi plus de 450 millions d'euros dans le développement des infrastructures, la formation du personnel et l'acquisition des équipements à la pointe de la technologie.

L'entreprise s'est lancée dans la construction d'une nouvelle plateforme portuaire pour un peu plus de 400 millions d'euros supplémentaires en vue d'accompagner la croissance économique du Congo.

A travers ses investissements en continu au Port de Pointe-Noire, Congo Terminal s'inscrit dans une vision de faire de cette infrastructure portuaire de de référence en eaux profondes une plateforme d'excellence en transbordement sur toute la partie sud de la côte ouest africaine.

