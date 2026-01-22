El hadj Madi Sakandé, l'un des suspects interpellés dans le cadre du putsch déjoué du 3 janvier 2026, avait effectué, plusieurs mois auparavant, une mission de reconnaissance d'un supposé domicile du président du Faso en vue de commettre un attentat au moment du passage à l'action.

Dans une vidéo exclusive obtenue par l'AIB, El hadj Madi Sakandé, à bord d'un véhicule, a filmé le supposé domicile et ses alentours afin de fournir toutes les informations utiles au commando qui devait mener l'assaut. Rappelons qu'au moment de son interpellation, il jurait qu'il n'était au courant de rien et qu'il avait simplement mobilisé des fonds pour aider le cerveau du putsch, l'ex-Président Paul Damiba.

Mais La suite des investigations a prouvé le contraire. En langue nationale Mooré, El hadj Madi Sakandé donne des informations précises sur la localisation du supposé domicile et ses différentes portes d'accès. Notons que pour cette mission de reconnaissance, la personne qui conduit Madi Sakandé n'est autre que le policier Moumini Soré également interpellé dans la récente tentative de déstabilisation.

En rappel, c'est Moumini Soré qui avait accompagné Ladji Sakandé pour aller récupérer les 70 millions des mains de Traoré Boureima, un opérateur économique ivoirien. Au retour, Sakandé lui a promis le poste de directeur général de la LONAB si le coup d'Etat réussissait.