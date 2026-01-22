Afrique: Le supporter immobile Lumumba VEA reçoit un véhicule pour son engagement à la CAN

22 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le supporters des Léopards, Michel Kuka, connu sous le nom de Lumumba VEA, a été honoré ce mercredi 21 janvier 2026 à Kinshasa par le ministère des Sports pour son soutien exceptionnel à l'équipe nationale, lors de la CAN Maroc 2025.

Figure des tribunes africaines, il symbolise la ferveur patriotique des supporters congolais depuis plusieurs années. Le ministre des Sports, Didier Budimbu, lui a remis les clés d'un véhicule neuf, honorant une promesse faite après Rabat.

Ce geste salue sa constance, sa fidélité et sa passion, malgré l'élimination de la RDC face à l'Algérie (0-1) en huitièmes, marquée par un incident suivi d'excuses officielles de la Fédération algérienne.

Lumumba VEA, une icône

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au milieu des chants, des sons des tambours et des tribunes en fusion, une image tranche et bouleverse : celle de Lumumba VEA, immobile, drapeau congolais posé sur les épaules, regard droit, silencieux. À la CAN Maroc 2025, là où le bruit était roi, son mutisme résonnait plus fort que mille cris.

Pendant la compétition, Lumumba VEA était devenu bien plus qu'un simple supporter qui galvanisait les Léopards de la RDC. Son image, immobile et silencieuse dans les tribunes, a captivé l'attention des médias nationaux et internationaux. Télévisions, sites d'information et réseaux sociaux se sont emparés de ce symbole inattendu, faisant de lui l'un des visages les plus marquants de la compétition.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.