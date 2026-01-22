Congo-Kinshasa: La Présidence alerte sur une fausse structure usurpant son nom pour escroquer la population

Dans un communiqué consulté mercredi 21 janvier par Radio Okapi, le cabinet du Chef de l'État dément catégoriquement l'existence en son sein de la structure dénommée : « Direction générale des contrôles économiques, financiers et administratifs (DGECEFA) ».

Ce groupe d'individus, selon le document, s'emploie à tromper la population en prétendant, à tort, qu'il s'agit d'un service rattaché à la Présidence de la République. Le cabinet du Chef de l'État certifie qu'aucune entité de cette dénomination n'y est reconnue, ni de près ni de loin.

Il s'agit d'une association fictive, montée de toutes pièces dans l'objectif d'escroquer, extorquer et abuser de la confiance de paisibles citoyens, en usurpant l'autorité, le nom et l'image des institutions de la République.

Plus grave encore, poursuit la source, "dans le cadre de leur entreprise criminelle, ces individus ont réussi à organiser et à mener certaines activités dans quelques provinces de la partie Est du pays, se livrant ainsi à une manipulation grossière et à une instrumentalisation de la crédulité publique".

Le cabinet du Chef de l'État indique que tous les actes, documents, convocations, démarches ou prétendues missions posés en son nom par la DGECEFA sont nuls, frauduleux et ne l'engagent en rien.

Par conséquent, il met en garde la population et l'appelle à une vigilance maximale. Il invite chaque citoyen à rejeter systématiquement toute initiative, collecte, convocation, intimidation ou activité émanant de cette prétendue « Direction générale des contrôles économiques, financiers et administratifs » et à dénoncer immédiatement les auteurs auprès des autorités compétentes.

Des poursuites judiciaires seront engagées sans complaisance contre les auteurs, instigateurs, complices et bénéficiaires de ces actes, conformément aux lois de la République, avertit le cabinet du Chef de l'État.