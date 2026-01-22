Cote d'Ivoire: Le CEPICI et l'APIEx scellent une alliance pour booster les investissements régionaux

Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI) et l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations du Bénin (APIEx) renforcent la coopération économique régionale. Les deux institutions ont signé, ce mercredi 21 janvier 2026 à Abidjan, un Mémorandum d'Entente (MOU) établissant un cadre formel de collaboration pour la promotion et la facilitation des investissements entre la Côte d'Ivoire et le Bénin.

La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du CEPICI, en présence de Madame Solange Amichia, Directrice générale du CEPICI, et de Monsieur Éric Akouté, Directeur général de l'APIEx Bénin, entourés des responsables stratégiques des deux structures. Cet accord marque la volonté commune des deux guichets uniques de mutualiser leurs expertises et de renforcer leur synergie afin d'offrir un accompagnement plus efficace aux investisseurs.

À travers ce partenariat, le CEPICI et l'APIEx ambitionnent de faciliter les investissements transfrontaliers, de promouvoir les opportunités économiques respectives et d'encourager la réalisation de projets conjoints. Il s'agit également de créer un environnement plus attractif pour les opérateurs économiques, en simplifiant les procédures et en améliorant la circulation de l'information entre les deux pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les responsables des deux institutions, cette coopération s'inscrit dans une dynamique plus large d'intégration économique régionale, visant à stimuler le développement du secteur privé en Afrique de l'Ouest. Elle permettra notamment de renforcer la visibilité des marchés ivoirien et béninois, d'attirer davantage d'investissements directs étrangers et de soutenir les entreprises locales désireuses de s'implanter de part et d'autre des frontières.

En unissant leurs efforts, le CEPICI et l'APIEx réaffirment leur engagement en faveur d'un climat des affaires plus compétitif, inclusif et propice à la croissance. Ce Mémorandum d'Entente apparaît ainsi comme un levier stratégique pour consolider les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, au bénéfice des investisseurs et du développement durable de la sous-région.