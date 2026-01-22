Ile Maurice: L'ancienne mairesse Rajenee Mootoo-Caroopen perd la vie

Un grave accident de la route survenu le mercredi 21 janvier à New-Grove a coûté la vie à Rajenee Mootoo-Caroopen, ancienne mairesse de Beau-Bassin-Rose-Hill. Âgée de 67 ans, elle est décédée sur le coup à la suite d'une violente collision entre une voiture et une fourgonnette.

Rajenee Mootoo-Caroopen se trouvait à bord de la fourgonnette, qui transportait également son époux ainsi que leurs deux enfants, tous résidant à Beau-Bassin. La famille se rendait à l'aéroport pour accompagner leur fille.

Si l'ancienne élue n'a pas survécu à l'impact, les trois autres occupants ont été grièvement blessés et admis en urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru. L'état de santé de son mari est jugé sérieux.

Le conducteur de la voiture impliquée dans la collision a été placé en détention. Le test d'alcoolémie pratiqué après l'accident s'est révélé négatif. Une enquête policière a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Ancienne mairesse de Beau-Bassin-Rose-Hill, Rajenee Mootoo-Caroopen avait exercé son mandat jusqu'en août 2024. Elle s'était distinguée par une action municipale de proximité et une forte présence sur le terrain.

Appréciée pour sa disponibilité et son sens du dialogue, elle occupait une place reconnue dans la vie publique locale. Sa disparition brutale laisse un vide au sein de la municipalité et de la communauté qu'elle a servie.