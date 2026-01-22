Ile Maurice: Taux de remplissage - de 42,1 % en janvier 2025 à 71,3 % en janvier 2026

La situation hydrique affiche une amélioration notable par rapport à la même période l'an dernier. Selon les données de la Water Resources Commission du ministère de l'Énergie et des services publics, le taux de remplissage global des réservoirs au 20 janvier s'établit à 71,3 %. À titre de comparaison, le 20 janvier 2025, le taux moyen était de 42,1 %, illustrant l'ampleur du stress hydrique qui prévalait alors.

La plupart des réservoirs enregistrent des niveaux nettement plus élevés en 2026. Mare-Longue se distingue avec un taux de remplissage de 93,3%, tandis que Bagatelle atteint 86,4% et Piton-du-Milieu 77,3%. Midlands affiche 73,7% et Mare-aux-Vacoas, le plus grand réservoir du pays, est rempli à 67,2%. La Nicolière suit avec 63,1%, alors que La Ferme reste le réservoir le moins rempli, avec 46%.

Un an plus tôt, la situation était préoccupante. Au 20 janvier 2025, aucun réservoir ne dépassait la barre des 60%. Mare-Longue peinait à 58,6 %, tandis que Mare-aux-Vacoas n'atteignait que 46,7%.

La Nicolière et Piton-du-Milieu affichaient respectivement 44,3% et 43,5%, Midlands 40,6% et Bagatelle 40,8%. La Ferme, particulièrement touchée, n'était qu'à 26,4% de sa capacité.

Les conditions climatiques de ces derniers temps ont été plus favorables à la situation. En décembre dernier, selon les données de la station météo de Vacoas, un taux de précipitations proche de la normale avait été enregistré à l'échelle nationale, avec un cumul moyen de 171mm, représentant 104% de la moyenne à long terme.

Le plateau central a enregistré les plus fortes précipitations, avec 273 mm, tandis que l'Ouest a observé le pourcentage le plus élevé par rapport à la normale, atteignant 163% de la moyenne à long terme. Ces pluies ont contribué à une recharge progressive des réservoirs.

Les perspectives pour les prochains mois demeurent également favorables. Selon les prévisions de la station météo, les précipitations attendues au premier trimestre 2026 devraient être proches de la normale saisonnière, soit environ 95% de la moyenne à long terme (1991-2020).

Les cumuls mensuels sont estimés à 265mm en janvier, 305mm en février et 275mm en mars. Ces prévisions laissent entrevoir une situation hydrique relativement stable, sous réserve d'une répartition régulière des pluies et du maintien d'une gestion responsable des ressources en eau.