Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 22 janvier 2026

revue de presse

Cote d'Ivoire: Robert Beugré Mambé reconduit au poste de Premier ministre

Robert Beugré Mambé a été reconduit au poste de Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire ce mercredi 21 janvier, à l’issue d’un décret présidentiel. Cette décision marque le renouvellement de la confiance du président Alassane Ouattara envers celui qui demeure l’une des figures centrales de l’exécutif ivoirien.

Pour rappel, Robert Beugré Mambé avait présenté, le 7 janvier dernier, sa démission ainsi que celle de l’ensemble du gouvernement, conformément aux usages institutionnels. (Source allAfrica)

Davos : Trump discute de l’Éthiopie avec Al-Sissi et élargit son Conseil de la paix

Lors d’une rencontre à Davos, Donald Trump et Abdel Fattah Al-Sissi ont abordé plusieurs dossiers majeurs, dont la situation en Éthiopie et la mise en place du « Conseil de la paix », initiative menée par le président américain pour superviser le processus de paix à Gaza et au-delà.

S’exprimant lors de la réunion, le président égyptien a déclaré : « En ce qui concerne le Conseil de la paix, c’est notre plaisir d’être au Conseil de la paix… le Board of Peace. Nous sommes très heureux d’en faire partie et nous soutenons pleinement tout effort pouvant apporter la paix dans notre région et dans le monde. » (Source Africanews)

La planète en « faillite hydrique mondiale », alerte l’ONU

La Terre vit désormais « au-delà de ses moyens » en eau, selon un rapport publié ce mercredi par l’Institut universitaire des Nations Unies pour l’eau, l’environnement et la santé. L’étude affirme que l’humanité est entrée dans une « ère de faillite hydrique mondiale ».

Le diagnostic est sans appel : dans de nombreuses régions du monde, les gestes quotidiens comme prendre une douche, boire au robinet ou arroser un champ reposent sur une ressource qui ne se renouvelle plus.

« Le mot « crise » suggère quelque chose de temporaire. Or, dans de nombreux bassins, l’ancien normal a déjà disparu », a expliqué mardi Kaveh Madani, directeur de l’institut onusien, lors du point de presse quotidien de l’Onu à New York. (Source Apanews)

Gabon : La CIPREF ouvre ses travaux à Essassa autour de l’intelligence artificielle

La Conférence internationale de la presse francophone (CIPREF) a officiellement lancé ses travaux ce mercredi 21 janvier 2026 à l’Université Internationale Berthe et Jean, à Essassa, dans la commune de Ntoum. Placée sous le thème « L’impact de l’intelligence artificielle sur les médias », cette rencontre de haut niveau réunit, durant quatre jours, journalistes, universitaires, experts du numérique et décideurs publics autour des mutations profondes du journalisme à l’ère de l’IA.

C’est dans une atmosphère à la fois solennelle et studieuse que s’est ouverte cette grand-messe de la presse francophone. La cérémonie a débuté par un moment de recueillement en hommage à un confrère disparu la veille de l’événement, rappelant avec gravité la dimension humaine et solidaire du métier de journaliste. (Source GabonMediaTime)

Guinée-Bissau : les élections fixées au 6 décembre 2026

Les autorités de transition de Guinée-Bissau ont officiellement fixé au 6 décembre 2026 la date des prochaines élections présidentielle et législatives. L’annonce, faite par décret présidentiel ce 21 janvier 2026, a lieu environ deux mois après le coup d’État du 26 novembre 2025.

Le décret n°02/2026, signé par le président de la Transition, le général de division Horta N’Tam, se réfère explicitement à la Charte politique de transition adoptée le 27 novembre 2025. Le texte affirme que les conditions seraient progressivement réunies pour l’organisation d’élections « libres, justes et transparentes », justifiant ainsi la fixation d’un calendrier électoral à un peu moins d’un an. (Source Afrik.com)

Ouganda : L’opposant Bobi Wine en fuite après l’élection, accusé de “terrorisme” par le pouvoir

L’opposant ougandais Bobi Wine, figure majeure de la contestation contre le président Yoweri Museveni, a affirmé ce mercredi 21 janvier n’avoir commis aucun crime après avoir pris la fuite à la suite des élections présidentielle et législatives de la semaine dernière.

Accusé de “terrorisme” par le chef de l’État et son fils, chef de l’armée, l’ancien chanteur devenu homme politique dénonce une répression violente de l’opposition dans un contexte de scrutin largement critiqué par des observateurs et des ONG. (Source Africa Radio)

Relations Madagascar - États-Unis - Quel avenir ?

Sur le départ, l'ambassadrice des États-Unis entame sa tournée d'adieu. Une fin de mission dans des circonstances particulières qui suscite des interrogations sur l'avenir des relations entre les deux pays.

Et la suite ? Cette question revient avec insistance dans les discussions entre les observateurs de la vie politique depuis l'officialisation du départ de Claire Pierangelo, ambassadrice des États-Unis. Une question qui montre l'incertitude sur l'avenir des relations bilatérales entre Madagascar et les USA au regard de la conjoncture actuelle. (Source L’Express de Madagascar)

CAN 2025: Sanctions pour Zidane et Belghali, lourdes amendes pour la Fédération algérienne

Le gardien de l'Algérie Luca Zidane et le défenseur Rafik Belghali sont suspendus respectivement pour deux et quatre matches par la Confédération africaine de football, après des incidents ayant suivi l'élimination de l'Algérie par le Nigeria en quart de finale, a indiqué mercredi 21 janvier la Fédération algérienne de football (FAF), qui a fait appel.

« Le gardien Luca Zidane écope de deux matchs de suspension » et « le défenseur Rafik Belghali est sanctionné de quatre matchs de suspension, dont deux matches avec sursis », a précisé la FAF dans un communiqué, publié sur son site internet. Les deux joueurs devront purger leur suspension lors des prochains matches de qualifications en vue de la CAN 2027, selon cette source.

La FAF a indiqué avoir « immédiatement engagé la procédure de recours prévue par les règlements en vigueur afin de contester ces sanctions », selon le communiqué. (Source RFI)

Niger : L’armée neutralise 53 terroristes

Au Niger, l’armée a annoncé mardi avoir « neutralisé » 53 terroristes et interpellé 37 personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes et criminelles sur le territoire national au cours de la semaine écoulée.

D’après le bulletin hebdomadaire de l’armée publié par le radiodiffuseur public Télé Sahel, ces opérations ont également permis la saisie de plusieurs armes à feu et la récupération de plus de 35 000 litres de carburant de contrebande, ainsi que d’importantes quantités de produits illicites. (Source Beninwebtv)

Tensions après la CAN - Dakar et Rabat appellent au calme

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a annoncé s'être « longuement entretenu » avec son homologue du Royaume du Maroc, Aziz Akhannouch, dans un contexte marqué par des tensions autour d'événements sportifs récents.

« Nous avons convenu, ensemble, sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de continuer à oeuvrer, dans un esprit d'apaisement, de sérénité et de détente, à la consolidation des liens séculaires et très profonds qui unissent nos deux pays », a déclaré le Chef du Gouvernement. (Source Le Soleil)



