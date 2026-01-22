Ile Maurice: Des vidéos d'un vendeur agressif suscitent de vives réactions

Des vidéos filmées sur la plage du Morne et largement relayées sur les réseaux sociaux montrent un marchand de fruits agressif envers des touristes. Les scènes, d'autant plus choquantes qu'elles se déroulent sur l'un des sites touristiques les plus emblématiques de l'île, ont suscité de vives réactions.

L'homme était déjà connu du public pour une précédente polémique concernant le prix de ses noix de coco, vendues à Rs 300 l'unité. Cette fois, les images révèlent une situation plus préoccupante : des insultes adressées à des visiteurs étrangers, ainsi qu'une attitude perçue comme menaçante, le vendeur tenant un couteau à la main.

Les vidéos montrent également l'intervention de membres de sa famille, qui participent aux échanges verbaux et contribuent à l'escalade de la tension. L'incident ne semble donc pas relever d'un simple débordement isolé.

Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. De nombreux internautes dénoncent un comportement jugé incompatible avec un site touristique de premier plan. Une question revient avec insistance : ce marchand est-il autorisé à commercer sur la plage du Morne et, le cas échéant, dans quelles conditions ?

Cette altercation intervient dans un contexte sensible. Plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis et la Russie, ont récemment émis des avis de prudence à l'intention de leurs ressortissants se rendant à Maurice, évoquant notamment une recrudescence de la petite délinquance visant les touristes.