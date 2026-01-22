Ile Maurice: Des jumelles de six ans prises en charge par le ministère de l'Egalité des genres

Une enquête a été ouverte après la prise en charge de jumelles de six ans, vivant à Tranquebar, qui auraient été victimes de négligence.

L'affaire a été portée à l'attention du Family Support Service (FSS) à la fin de décembre dernier, à la suite d'un signalement de la police de Pope Hennessy.

La mère des enfants avait alors été conduite au poste en compagnie de l'une de ses filles. Après concertation avec les services concernés, il avait été décidé que les fillettes seraient confiées temporairement à une proche.

Lors d'une visite de suivi effectuée le 1er janvier par un fonctionnaire du FSS, les jumelles n'étaient plus à l'adresse indiquée. Elles avaient été reprises par leur mère, sans que leur lieu de résidence ne soit connu des autorités.

Les fillettes ont été retrouvées le 9 janvier au domicile de leur grand-mère et dans un état jugé préoccupant. Elles présentaient notamment des signes visibles de négligence et d'absence d'hygiène.

Les jumelles ont alors été prises en charge par le FSS et admises à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, avant d'être transférées, le 14 janvier, dans un centre d'accueil à Vacoas. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que les fillettes vivaient dans des conditions difficiles et étaient souvent laissées sans surveillance.

Le directeur de la Guy Rosemont Government School a également indiqué qu'elles étaient fréquemment absentes et qu'aucune démarche n'avait été effectuée pour leur inscription en Grade 1 cette année. L'enquête se poursuit.