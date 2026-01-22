Ile Maurice: Un Britannique arrêté avec Rs 258 millions de drogue

Les policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et les douaniers de la Custom Anti-Narcotics Section ont frappé un grand coup à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, le 13 janvier dernier, en arrêtant un Britannique, qui était en possession d'une quantité considérable de drogue synthétique d'une valeur de Rs 258 millions. Cette arrestation met en lumière l'existence probable d'un réseau structuré opérant entre l'Europe, le Moyen-Orient et Maurice.

Il était 19 h 05, le mardi 13 janvier, lorsque le vol EK703 d'Emirates en provenance de Dubaï s'est posé sur le tarmac. Parmi les passagers se trouvait un homme dont le profil avait attiré l'attention des services douaniers. Les policiers de l'ADSU ont procédé à l'interception d'Elton Garcia Joao, 27 ans, de nationalité britannique et exerçant comme vidéaste. Le suspect vit à Londres.

Conformément aux procédures, ses bagages ont été fouillés. Dans sa valise, les douaniers ont découvert trois sachets en plastique contenant une importante quantité de drogue synthétique en pâte.

Celle-ci avait été astucieusement dissimulée dans des sachets de produits protéinés et placés parmi les effets personnels du Britannique. Ce mode opératoire démontre un certain niveau de préparation et laisse penser que le suspect n'agissait pas seul.

Le poids total des substances saisies s'élève à 16,8 kilos et leur valeur marchande est de Rs 258 millions. Le suspect fait désormais face à une accusation de «Drug dealing with aggravating circumstances and an averment of trafficking.»

Selon nos informations, il ne s'agirait pas d'une «mule occasionnelle». La quantité de drogue saisie, la méthode de dissimulation et l'itinéraire emprunté suggèrent plutôt l'existence d'un réseau structuré, utilisant Maurice comme point stratégique de transit ou de distribution.

Soucieuse de remonter la filière jusqu'aux contacts et commanditaires présumés, l'ADSU a mis en place une opération de livraison contrôlée, qui consiste à faire croire que la marchandise est arrivée à destination afin d'identifier ses contacts locaux et les éventuels commanditaires.

Cette opération de surveillance s'est déroulée entre les 13 et 20 janvier. Malgré les efforts déployés, aucun contact local ne s'est manifesté et la tentative de piéger d'autres membres du réseau est restée infructueuse. Les enquêteurs n'écartent pas la possibilité que les complices aient été informés de l'arrestation ou aient modifié leurs plans en raison de circonstances imprévues.

Les substances saisies doivent faire l'objet d'analyses scientifiques afin de déterminer avec précision leur composition. L'enquête se poursuit et plusieurs pistes sont actuellement explorées, notamment les contacts téléphoniques du suspect, ses déplacements antérieurs et l'origine exacte de la cargaison.