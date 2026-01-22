Togo: Retour sur une extradition qui a fait du bruit

22 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a remis Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso, suite à une demande officielle d'extradition. L'information, largement commentée, est revenue à la une du journal Waraa paru jeudi.

L'affaire, qui a suscité un fort retentissement dans l'opinion publique, illustre la volonté des autorités togolaises de respecter les procédures légales et les engagements régionaux en matière de justice, explique l'hebdomadaire.

Paul-Henri Sandaogo Damiba a dirigé le Burkina Faso de janvier à septembre 2022 après un coup d'État ayant renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, avant d'être lui-même évincé par le capitaine Ibrahim Traoré.

Réfugié au Togo, il était accusé de déstabiliser les putschistes en place.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.