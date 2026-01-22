Togo: Une transformation pour une électricité fiable et accessible

22 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le gouvernement engage une réforme structurelle de la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET), fournisseur public d'électricité.

L'ambition est de doter l'entreprise d'une organisation moderne, agile et performante, capable de répondre efficacement aux attentes croissantes des populations et de l'économie nationale.

Cette refonte vise avant tout le renforcement de la gouvernance et des capacités techniques de la CEET. Un accent particulier sera mis sur l'instauration d'un management transparent et efficace, condition essentielle pour améliorer la qualité du service public et restaurer la confiance des usagers.

Dans les prochains mois, un diagnostic institutionnel et organisationnel complet sera conduit. Il permettra d'identifier les dysfonctionnements, d'évaluer les processus internes et de proposer des solutions adaptées pour optimiser la gestion, les investissements et la performance opérationnelle de l'entreprise.

Au-delà de la réforme interne, l'enjeu est stratégique : garantir une énergie fiable, accessible et de qualité au plus grand nombre.

L'électricité est un levier clé du développement économique, de l'industrialisation, de la création d'emplois et de l'amélioration des conditions de vie. En bâtissant une CEET plus solide et plus efficace, le Togo entend accélérer l'accès universel à l'énergie et accompagner durablement sa croissance.

