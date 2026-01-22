Soudan: Le représentant permanent à Genève s'entretient avec le HCR

Le représentant permanent à Genève, ambassadeur Hassan Hamid, a rencontré hier M. Burham Saleh, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, et ses collaborateurs, au début de son mandat.

Cela s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la mission permanente du Soudan à Genève pour informer périodiquement sur la situation humanitaire et l'initiative du gouvernement de l'espoir pour la paix.

Le représentant permanent a transmis les félicitations du gouvernement soudanais pour sa nomination au poste. puis a passé en revue la situation des réfugiés soudanais dans les pays voisins ainsi que celle des personnes déplacées à l'intérieur du pays, soulignant à cet égard que depuis le début de la guerre, la milice rebelle a continué de cibler et de terroriser les civils , les infrastructures stratégiques et les services publics, afin de les déplacer de force. Il a également passé en revue les défis rencontrant les réfugiés et les déplacés sous la lumière des crises financières que subissent les organisations humanitaires.

D'autre part, le délégué permanent a exposé et présenté l'initiative de paix du gouvernement, soulignant qu'elle a été accueillie favorablement par les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs et la Ligue arabe, en demandant à toutes les organisations humanitaires de soutenir l'initiative, considérée comme une solution intégrale pour mettre fin à la guerre et instaurer la paix.

Pour sa part, le HCR a demandé de transmettre ses salutations et son appréciation à Son Excellence le Président du Conseil de souveraineté et au Premier ministre, affirmant qu'il est en train se rendrait prochainement au Soudan pour rencontrer les responsables, exprimant sa profonde préoccupation au situation des personnes déplacées soudanais , aux violations graves et la souffrance humanitaire profonde qui touche les enfants, les femmes et les communautés, tout en faisant allusion à cet égard à ses récentes visites au Tchad et au Kenya et ses rencontres avec les refugies soudanais, soulignant que mettre fin à la guerre et parvenir à une paix compréhensive est la véritable solution à la crise humanitaire.