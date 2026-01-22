Madagascar: Modernisation de l'état-civil - Vers une identité biométrique sécurisée

22 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Madagascar entame une nouvelle phase de modernisation de son système d'identité. Les 21 et 22 janvier, à Anosy, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID) a organisé un atelier stratégique consacré à la réforme de l'état-civil et de l'identité, dans le cadre de la Réforme de la gestion de l'état civil et de l'identité (RECI).

La rencontre a réuni les préfets, préfets de police, secrétaires généraux de préfecture et chefs de district, acteurs clés de la gestion de l'état-civil. À ce stade, il ne s'agit pas encore de la délivrance de la carte nationale d'identité, mais de l'intégration progressive des citoyens dans une base de données nationale.

2 500 kits

Le ministère a insisté sur le fait que « la réforme vise à garantir à chaque citoyen une identité légale sécurisée, conforme aux normes internationales, d'ici à 2030 ». Elle bénéficie de l'appui de la Banque mondiale à travers le projet PRODIGY, qui soutient la numérisation de l'état-civil et l'enrôlement biométrique.

Il a également précisé que « 2 500 kits d'enrôlement seront déployés à l'échelle nationale, notamment des dispositifs mobiles et ultra-mobiles pour atteindre les zones enclavées ». La formation se poursuit, avec déjà 70 districts formés, « afin d'obtenir des résultats concrets et mesurables au bénéfice de la population », a conclu le ministère.

