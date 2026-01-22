Sénégal: Le chef de l'État annonce la tenue des États généraux pour la promotion de la culture, de l'artisanat et du tourisme

Le président de la République a annoncé ce mercredi la tenue prochaine des États généraux dédiés à la promotion de la culture, de l'artisanat et du tourisme, qui se tiendront au cours du premier semestre 2026. Cette initiative vise à renforcer et structurer ces secteurs clés de l'économie nationale, tout en valorisant le patrimoine culturel et les savoir-faire locaux.

Selon le chef de l'État, ces États généraux permettront de définir une feuille de route ambitieuse pour stimuler la création artistique, soutenir les artisans et développer l'attractivité touristique du pays. Ils réuniront l'ensemble des acteurs concernés, dont les professionnels, les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers ainsi que les organisations de la société civile.