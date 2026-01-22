Sénégal: Accidents de la route - Le président annonce des mesures préventives plus strictes

22 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi « la mise en oeuvre urgente de mesures préventives supplémentaires pour améliorer la sécurité routière ».

« Déplorant la recrudescence des accidents mortels de la route, impliquant majoritairement des véhicules de transport et des gros porteurs, le président invite à agir rapidement pour renforcer la prévention », indique le communiqué du Conseil des ministres.

Il prescrit notamment de renforcer la formation des chauffeurs, d'intensifier les contrôles techniques et de veiller au respect strict de la réglementation limitant la vitesse des véhicules de transport urbain et interurbain.

Dans ce cadre, le chef de l'État invite le Premier ministre à organiser prochainement une réunion d'évaluation sur la mise en oeuvre des recommandations des États généraux des transports.

