Afrique: Diaspora - Élaboration d'une feuille de route avec les autorités locales

Un atelier de concertation multi-acteurs intitulé « Connecter les diasporas et les institutions» s'est tenu hier au Solimotel à Anosy, dans le cadre du programme « Connect'Diasporas » - Partenariats avec les autorités locales, placé sous le thème « Soutenons et valorisons les contributions des migrations ici et là-bas ». L'événement a été organisé par le FORIM, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères de Madagascar (MAE), à travers la DDIAQM, et FACT Madagascar.

Six pays africains

Le programme Connect'Diasporas vise à renforcer les liens entre les fédérations diasporiques africaines basées en Europe et les autorités publiques des pays d'origine, à travers une démarche de dialogue structuré, de reconnaissance mutuelle et de co-construction.

Le projet concerne six pays africains, dont Madagascar. L'atelier s'inscrit dans la première mission terrain du projet à Madagascar, organisée du 16 au 24 janvier 2026. Il réunit des représentants des institutions nationales, des autorités locales, de la société civile, des acteurs économiques, ainsi que des organisations issues de la diaspora, notamment FACT Madagascar.

Dialogue structuré

Expliquant l'esprit du projet, Adel Abdedaïm, coordinateur de programmes du FORIM, a indiqué que l'initiative vise à « poser les bases d'un cadre structuré de dialogue entre diasporas et institutions ».

Les échanges ont permis d'identifier des priorités communes et de préparer l'élaboration d'une feuille de route « Diaspora-Autorités », appelée à être consolidée lors des prochaines phases du programme, soutenu par l'Union européenne dans le cadre du MMD III.