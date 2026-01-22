Sénégal: CAN 2025 - Habib Diallo et Pape Matar Sarr honorés par la ville de Thiès

Habib Diallo a affiché toute sa fierté et sa satisfaction après avoir été honoré par le maire de Thiès, le Dr Babacar Diop, au nom des populations thiessoises, à la suite de la victoire du Sénégal face au Maroc, dimanche dernier, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.

La ville de Thiès, à travers son maire, a rendu hommage, ce mercredi, à ses champions d'Afrique, en l'occurrence Habib Diallo et Pape Matar Sarr. Habib Diallo, dont le père, Vieux Diallo, est agent à la mairie de Thiès, a effectué une visite de courtoisie au maire afin de lui présenter la médaille d'or remportée à l'issue de la CAN disputée au Maroc.

Saisissant l'occasion, le maire Babacar Diop a exprimé à l'international sénégalais toute sa fierté, ainsi que celle de l'ensemble des Thiessois, saluant son parcours, son comportement exemplaire et celui de toute l'équipe nationale durant la compétition.

« Toute la ville de Thiès, à travers la fan zone érigée par la mairie à la Promenade des Thiessois, a vibré tout au long des matchs. À chacune de vos apparitions à l'écran, à chaque touche de balle et surtout à chaque but marqué, le peuple de Thiès a exulté. Nous sommes fiers de vous et aujourd'hui, c'est ce peuple qui vous dit merci », a déclaré le maire.

Pour Babacar Diop, Habib Diallo et Pape Matar Sarr sont de dignes ambassadeurs de la ville de Thiès au sein de la sélection nationale, sacrée championne d'Afrique à l'issue de la CAN 2025 jouée au Maroc. Il a ainsi décidé de leur décerner la médaille de la ville de Thiès, la plus haute distinction municipale.

Cette distinction n'a, jusqu'ici, été attribuée qu'à un seul sportif, en la personne de Bouba Diakhao. Le maire a annoncé qu'il proposera officiellement au conseil municipal, dès sa prochaine session, l'attribution de cette médaille aux deux champions. Selon lui, seul le conseil municipal est habilité à décerner cette distinction à un citoyen thiessois.

À l'issue de la procédure, une lettre officielle leur sera adressée et une cérémonie solennelle de remise de médailles sera organisée en leur honneur. En attendant, le maire a offert à Habib Diallo un trophée représentant un lion et un baobab, symboles de la force et de la résilience du Sénégal. Le Dr Babacar Diop a également félicité l'ensemble de l'équipe nationale du Sénégal pour avoir vaillamment défendu les couleurs nationales.

Prenant la parole, Habib Diallo a exprimé toute sa fierté d'être honoré par sa ville natale à travers son maire. Il a, par ailleurs, félicité le Dr Babacar Diop pour le travail accompli depuis son élection, notamment dans le domaine de l'éclairage public.